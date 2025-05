Mercato : Lacazette s'exprime sur son avenir loin de l'OL

En fin de contrat avec l'OL, Alexandre Lacazette a connu sa dernière avec son club formateur contre Angers. Libre au 30 juin, l'attaquant n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir.

Les larmes ont laissé place à la fierté mais aussi à l'émotion du devoir accompli. Pour sa dernière avec l'OL, Alexandre Lacazette ne pouvait certainement pas rêver meilleure fin. Un doublé, un 200e puis 201e, une victoire et surtout une qualification européenne grâce à la défaite de Strasbourg face au Havre. Il était attendu samedi soir à Décines et le capitaine a répondu présent. Comme souvent durant sa carrière professionnelle avec son club formateur. Après un 391e et dernier match, Alexandre Lacazette tourne définitivement le livre lyonnais et va voguer vers de nouveaux cieux. Pas de retraite, mais pas de décisions actées pour le moment. "Je verrai toutes les options qui se présentent face à moi. Et je prendrai la meilleure pour mon avenir .Je n'ai pas voulu prendre des décisions avant pour ne pas manquer de respect pour l'OL, pour ne pas avoir la tête ailleurs. J'ai voulu être à 100% jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait."

L’Europe ou ailleurs ?

Après l'OL et Arsenal, Alexandre Lacazette va quoi qu'il arrive connaitre un troisième club dans sa carrière. Reste à savoir si ce sera encore en Europe ou dans un championnat plus exotique. Ces derniers mois, l'Arabie Saoudite lui a fait les yeux doux. Il faudra patienter encore un peu avant de connaitre le dénouement de ce futur. "Maintenant, je vais d'abord profiter avec les coéquipiers. Ensuite, avec ma famille, mes amis. Et d'ici quelques semaines, on en saura plus. J'ai le temps de penser à l'avenir."