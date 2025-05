Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sorti en larmes contre Angers, Rayan Cherki a refermé ce bel exercice avec une nouvelle passe décisive. En fin de contrat dans un an, le joueur offensif a laissé entendre qu'il ne reporterait plus la tunique de l'OL. Au moins dans un futur proche.

Comme Alexandre Lacazette, il a eu le droit à une ovation du Parc OL au moment de sa sortie. Le break fait pour l'OL, Jorge Maciel et le staff lyonnais ont pu faire tourner et concerner un maximum de joueurs pour cette dernière de la saison. Cela a aussi permis d'honorer Rayan Cherki, l'un des grands hommes de cet exercice 2024-2025. Auteur d'une nouvelle passe décisive pour Alexandre Lacazette, sa onzième faisant de lui la référence de la Ligue 1, le numéro 18 lyonnais a été submergé par l'émotion et n'a pu retenir ses larmes au moment de laisser sa place. Des sentiments qui ont logiquement traduit une fin d'aventure, qu'il a confirmée en zone mixte ce samedi soir. "Oui, je pense que ça a été ma dernière. Maintenant, je suis prudent, je sais ce que j'ai vécu l'été dernier. Ça n'a pas été facile à vivre pour moi."

"On m'a craché dessus en interne"

Cette sortie médiatique qui ne surprend finalement personne. Elle a surtout été suivie d'une longue tirade sous fond de règlements de compte et pas seulement avec les médias. Sa mise au loft durant l'été dernier reste encore bien présente. Dans son franc-parler habituel, Rayan Cherki a égratigné la direction lyonnaise. "Je n'oublie pas par où je suis passé. J'ai commencé la saison au Loft alors que je n'ai jamais trahi le club. J'ai tout donné pour ce blason. Ça n'a pas été une saison facile. On m'a beaucoup craché dessus en interne. On a beaucoup mal parlé de mon entourage alors que le seul homme qui prend les décisions, c'est moi."

Pendant que John Textor passait derrière lui après avoir été aperçu à Londres pour le sacre de Crystal Palace en FA Cup, Cherki a "remercié malgré tout" l'Américain, laissant entendre que le propriétaire n'avait pas été exempt de tout reproche dans cette situation estivale.