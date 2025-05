Lacazette (OL) : "J'espère inspirer les plus jeunes"

Alexandre Lacazette lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur du doublé de la victoire de l'OL contre Angers samedi (2-0), Alexandre Lacazette a refermé son livre avec son club formateur de la meilleure des façons.

Alexandre, qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête ce soir après cette dernière avec l'OL ?

Alexandre Lacazette : Beaucoup de joie, de fierté. C'est la joie, l'émotion. Merci beaucoup à tout le monde, à tout le club, à tous les joueurs avec qui j'ai évolué, à tous les coachs, les éducateurs que j'ai eus et surtout le public parce qu'aujourd'hui ils ont été grandioses avec moi. En réfléchissant, j'ai souvent eu des moments difficiles, comme tout attaquant, ils ont toujours été derrière moi, ils m'ont toujours encouragé, ils ont toujours cru en moi. Je tiens encore à leur dire merci, tous les virages et tout le monde.

C'est une fin parfaite avec ce doublé en plus. Est-ce qu'on peut rêver d'une meilleure fin ?

Non, on ne peut pas. Une victoire 2-0, deux buts, j'aurais pu en mettre plus ce (samedi) soir. Mais non, c'est vraiment beaucoup de plaisir.

"L'homme est apprécié et ça me fait plaisir"

Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant votre course d'élan, sur le penalty ?

À vrai dire, j'hésitais à faire une panenka. Mes amis, ça fait un moment qu'ils m'en parlent. Mais je n'ai jamais fait ça. Je me suis dit que ce n'était pas le moment de se louper. Il fallait assurer. J'ai fait mon pas habituel et j'ai marqué.

Et après ? L'émotion ?

L'émotion de réaliser que ça fait 200, celui que tu attends. Tout le groupe l'attendait aussi pour moi. C'est ça qui est aussi touchant.

On a vu la célébration de tout le groupe vous sauter dessus. Vous laissez aussi une trace dans les cœurs.

Après, ce qui me fait plaisir derrière tout ça, c'est que c'est l'homme qui est apprécié. Comme j'ai déjà dit, c'est bien d'être un footballeur. Mais avant tout, on est des hommes. C'est ça qui me touche aussi, de savoir qu'humainement, je suis apprécié du moins.

"Aucune frustration par rapport au record de buts"

Quand vous êtes arrivé dans le groupe pro, vous avez fait une déclaration. C'était "je veux marquer l'histoire". Que ressentez-vous désormais ?

Énormément de bonheur et de joie. J'espère que les jeunes s'en inspireront, qu'il ne faut jamais rien lâcher. J'ai eu un parcours un peu plus compliqué, je dirais différent de ce qui se fait d'habitude. Le contrat pro, il est arrivé tard. Je n'ai jamais rien lâché, j'ai travaillé. Toujours avec ce facteur chance. J'ai réussi à faire une belle carrière avec l'OL. Je suis fier.

Vous êtes revenu pour le record de Di Nallo. Il n'y a pas de frustration ?

Non, pas de frustration à ce niveau-là. Parce que c'est quelque chose de personnel. De base, j'étais revenu pour prendre plaisir, pour aider le club à retrouver l'Europe. Cette année, on voulait la Ligue des champions. Maintenant, on l'a manqué de peu de choses. J'espère que le club va en Europa League.

Quel message voulez-vous laisser aux supporters, à tout le monde ?

Aux supporters, j'ai tellement de choses à leur dire. J'ai envie de dire merci, comme je l'ai dit. Il faut continuer à supporter le club, les joueurs, même dans les moments difficiles. Comme ce changement qu'il y a eu l'année dernière. Après cette période l'été dernier, j'ai trouvé que les supporters ont réagi de la meilleure des manières, en soutenant les joueurs, le club. À la fin, on forme tous une famille. Et on doit tous aller dans le même sens.