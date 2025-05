Alexandre Lacazette après son 200e but avec l’OL contre Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour sa dernière apparition avec l'OL, Alexandre Lacazette a brillé et permis aux siens de s’imposer 2-0. Un succès qui replace les Lyonnais à la 6e position, entre la Ligue conférence et la Ligue Europa.

Une ultime affiche de la saison au goût amer. Face à Angers, ce samedi, l’OL s’est solidement imposé mais ne sait pas encore quelle coupe d'Europe il jouera la saison prochaine. Vainqueurs 2-0 de la formation d'Alexandre Dujeux, les joueurs de Paulo Fonseca ont eux fait la différence en seconde période et auraient pu espérer au moins la Ligue Europa, voir la Ligue des champions.

Mais sur les autres pelouses de Ligue 1, tout ne s’est pas d'abord pas passé comme prévu pour pouvoir accrocher une place européenne. Pour espérer une qualification en Ligue des champions, Nice, Lille et Strasbourg devaient tous trois s’incliner. Mais les Aiglons ont fait le job face à Brest (6-0), tout comme les Dogues face à Reims (2-1). En revanche, en s'inclinant face au Havre (2-3) au terme d'une fin de match rocambolesque, les Alasaciens dégringolent à la 7e position, ce qui profite à l'OL, qui récupère la 6e. Les Rhodaniens seront donc finalement européens mais ne savent toujours pas s'ils pourront disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Il faudra pour cela que le PSG gagne face à Reims en finale de coupe de France.

Lacazette inscrit ses 200e et 201e buts

A quelques centaines de kilomètres de là, au Parc OL, un cadre festif avait été posé dès le début de la partie. Entré sous les acclamations du public et devant un tifo à son honneur, c’est un Alexandre Lacazette ému qui a pu donner le coup d’envoi fictif de la rencontre à l’occasion de son 391e et dernier match sous les couleurs de l’OL. Accompagné de ses enfants, le "Général" se savait attendu lors de cette ultime affiche de la saison, face à Angers. En tribunes, chacun des 58 000 supporters lyonnais présents n’attendait que de voir les filets angevins trembler après une réalisation de l’ancien joueur d’Arsenal.

Mais en première mi-temps, l’attaquant lyonnais avait sans doute les jambes qui tremblaient. Manquant cruellement d’efficacité, Alexandre Lacazette n’a pas réussi à trouver le cadre sur trois occasions en quatre minutes (entre la 16e et la 20e minute). Mais en affichant un visage plus conquérant dès l’entame de la seconde période, les Lyonnais ont permis à leur capitaine de briller une dernière fois devant son public.

D’abord en lui permettant de transformer un penalty obtenu par Thiago Almada (55e). Un 200e but fêté à sa manière, en souvenir d’une célèbre soirée de mars 2017, face à l’AS Roma (4-2). Puis, grâce à son meneur de jeu Rayan Cherki, lui offrant sur un plateau un dernier bain de foule (72e). Et ce, avant de quitter la pelouse à la 79e minute, raccompagné sur le banc de touche par une haie d’honneur de ses partenaires.

Rayan Cherki meilleur passeur de Ligue 1

Passeur décisif sur la deuxième réalisation de son capitaine, l’international espoir français en a lui profité pour chiper le titre de meilleur passeur du championnat à Bradley Barcola. Quelques jours après avoir reçu son trophée de meilleur dribbleur, c’est une nouvelle récompense pour Rayan Cherki, qui conclut sa saison sur une belle note. En s’adjugeant la première place d’un classement qu’il convoite depuis de nombreuses semaines. Reste désormais à savoir si ce succès face aux Angevins sera son dernier sous les couleurs de son club formateur.