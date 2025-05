Alexandre Lacazette après son 200e but avec l’OL contre Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pas forcément verni depuis le début du match entre l'OL et Angers, Alexandre Lacazette a finalement réussi ce que tout le monde attendait. En transformant son penalty à la 56e minute, le capitaine a franchi la barre des 200 buts avec son club formateur.

Il était déjà la star de la soirée et avant tout ce qui pouvait se passer sur les autres terrains, il l'est devenu encore un peu plus. Ce samedi, le Parc OL n'avait d'yeux que pour Alexandre Lacazette, comprenant rapidement que la mission Europe allait clairement prendre du plomb dans l'aile. Tout un stade espérait voir le "Général" marquer son 200e but avec son club formateur pour la dernière de sa carrière en rouge et bleu. Le scénario rêvé a eu lieu à la 56e minute de cet OL - Angers loin d'être emballant. Sur une sortie complètement ratée de Zinga, Stéphanie Frappart a logiquement sifflé un penalty pour la formation lyonnaise.

Une célébration à la façon "Général"

L'occasion rêvée pour que Alexandre Lacazette déloque cette rencontre. Dans une excitation et à la fois un souffle retenu, le Parc OL a chaviré de bonheur en voyant le capitaine prendre à contre-pied le gardien angevin. Dans une célébration de ses grandes heures face à l'AS Roma qui lui a valu le surnom de "Général", Lacazette est resté stoïque avant d'exploser de joie et de fêter ce 200e but avec l'ensemble de ses coéquipiers. L'hommage à la fin du match n'en sera que plus beau.