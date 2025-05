Alexandre Lacazette après son but lors du derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce samedi marque le dernier match d'Alexandre Lacazette avec l'OL. Le club lui rendra hommage après la rencontre contre Angers, avant de finir cette saison sur un feu d'artifice.

Certains se sont mis à rêver d'une annonce bien différente de celle avancée depuis quelques jours. Vendredi, des supporters, interloqués par certaines mises en scène, se sont mis à rêver d'une prolongation de contrat d'Alexandre Lacazette à l'OL. Seulement, c'est bien une dernière danse que va donner le capitaine lyonnais ce samedi soir (21h) contre Angers. Rayan Cherki et Paulo Fonseca avaient officialisé ce que tout le monde savait depuis quelque temps déjà : contre le SCO Angers, Lacazette va disputer son 391e et dernier match avec son club formateur avant de mettre les voiles. Tout en espérant inscrire son 200e but et en laissant l'OL en Coupe d'Europe, le numéro 10 lyonnais aura le droit à un hommage, tout comme les intendants François Lopez et Guy Genet.

Le show pyrotechnique maintenu

Cette ultime célébration ne se tiendra pas en avant-match comme Wendie Renard vendredi, mais bien en après-match. Une fois le coup de sifflet final mettant fin à cette saison 2024-2025 en Ligue 1, tous les regards se tourneront vers Alexandre Lacazette, très certainement déjà ému et les larmes bien chaudes. Une vidéo retraçant sa carrière sera très sûrement projetée avant que la soirée ne se termine sur un traditionnel show pyrotechnique qui aura lieu sur la pelouse du Parc OL.