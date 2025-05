Mercato : l’OL acte le départ de Lacazette après Angers

En fin de contrat avec l’OL, Alexandre Lacazette ne prolongera pas avec son club formateur. Si le capitaine n’a pas pris la parole, Rayan Cherki et Paulo Fonseca se sont permis d’acter ce départ.

Quelque soit l’issue de la rencontre contre Angers, il y aura forcément des larmes. Que ce soit au coup de sifflet ou durant un changement, Alexandre Lacazette sera honoré par plus de 55 000 personnes, samedi soir au Parc OL. Ce n’était un secret de polichinelle pour plus personne, mais cet OL - Angers de la 34e journée de Ligue 1 sonnera comme le 391e et dernier match de l’attaquant avec son club formateur. À la différence de 2017, il n’y aura plus de retour possible à 34 ans et c’est une page qui va se tourner.

Le capitaine n’a pas souhaité en parler publiquement depuis des mois, mais ce match à Décines samedi (21h) représente bel et bien à un dernier tour d’honneur dans une enceinte qui l’a élevé au rang de "Général". Le silence de Lacazette a été remplacé par les échos de Rayan Cherki et Paulo Fonseca, qui ont acté la nouvelle de façon officielle et définitive. "J'ai parlé aujourd'hui (jeudi) avec Alexandre (Lacazette). C'est vrai que ce sera son dernier match ici, a confirmé le coach en conférence de presse. Ça doit être aussi une motivation pour le groupe. Nous devons tout faire pour gagner ce dernier match pour Alex. Il a fait de magnifiques choses à Lyon."

Cherki : "Passeur pour son 200e but ? Ce serait magnifique"

Auréolé d’une Coupe de France en 2012, Alexandre Lacazette n’a pas réussi à étoffer son palmarès avec son club formateur. Ses 199 buts n’ont pas été ceux d’une victoire finale et les occasions ont pourtant été nombreuses. Néanmoins, son influence dans le vestiaire aura permis à un Rayan Cherki d’éclore sur le terrain, comme ce fut le cas cette saison. "Beaucoup de choses. Je ne pense pas que sur le terrain, il m'ait appris beaucoup de choses, parce que mes qualités étaient là bien avant lui. Mais c'est surtout en dehors. De toute façon, quand tu évolues en dehors, sur le terrain, tu évolues aussi." La relation prendra fin samedi et elle pourrait se finir d’une magnifique façon avec un 200e but. Sur une passe de Cherki ? "Ça, ça serait vraiment magnifique. Parce qu'on sait que ce sera le dernier match d'Alex. J'ai qu'une seule envie, c'est qu'il finisse en beauté. Il le mérite amplement."