Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek

Dans le cadre de sa progression, Yacine Chaïb a pris la direction du RWDM Brussels. Le latéral est prêté un an, sans option, par l’OL.

L’officialisation n’a pas tardé à venir. Quelques minutes seulement après les informations parvenues de Belgique sur la présence de Yacine Chaïb à l’entraînement du RWDM Brussels, l’OL a officialisé ce nouveau départ cet été. Toutefois, le latéral quitte son club formateur de façon temporaire. En effet, le club français et le club belge ont trouvé un accord sur un prêt sans option d’achat. Une méthode déjà adoptée pour les dossiers Achraf Laaziri, Islam Halifa, la saison passée, et dernièrement Justin Bengui, tous ayant rejoint les rangs du club de Molenbeek pour une saison.

Toujours sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OL

Ce départ s’inscrit dans le cadre d’un processus de progression pour Yacine Chaïb. Ayant fait le tour avec la réserve après 22 matchs de National 3 la saison passée, le Lyonnais n’allait pas avoir sa chance en pros, malgré un début de préparation avec le groupe de Paulo Fonseca. Mais la prolongation de Nicolas Tagliafico et la présence d’Abner réduisaient presque au néant ses chances de faire ses débuts avec l’OL en Ligue 1. Il ne reste plus qu’à espérer que cette expérience en D2 belge lui sert de bons tremplins pour le futur, qui s’écrit à Décines jusqu’en juin 2027.