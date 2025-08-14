Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels

Barré par Nicolas Tagliafico et Abner pour le poste de latéral gauche, Yacine Chaïb va s’exiler en Belgique. Le jeune gaucher va rejoindre en prêt le RWDM Brussels pour la saison à venir.

Il avait joué les trois premiers matchs amicaux, avant de devoir faire une croix prématurément sur le stage en Autriche à cause de problèmes aux cervicales. Logiquement absent pour les amicaux contre Majorque et le Bayern Munich, Yacine Chaïb n’était pas plus présent samedi dernier à Bourgoin. Il n’avait d’ailleurs pas participé aux entraînements du groupe pro depuis le retour d’Innsbruck et pour cause. Entre-temps, Nicolas Tagliafico a resigné pour deux saisons supplémentaires à l’OL et le poste de latéral gauche a repris ses habitudes de la saison passée avec Abner, titulaire en attendant la remise en forme de l’Argentin.

À l'entraînement à Molenbeek ce jeudi

Le chemin semblait donc bouché pour Chaïb qui allait repartir pour un exercice avec la réserve lyonnaise en National 3. Finalement, il va pouvoir profiter lui aussi de la galaxie Eagle Football pour toucher à une division supérieure. Comme Justin Bengui, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 va passer la saison 2025-2026 en prêt du côté du RWDM Brussels. Si la cession temporaire n’a pas été encore officialisée, Yacine Chaïb a déjà fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers comme avancé par SudPress. Le latéral, sous contrat jusqu'en 2027 à l'OL, a participé à la séance collective du jour à Molenbeek.