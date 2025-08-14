Actualités
Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg – OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Barré par Nicolas Tagliafico et Abner pour le poste de latéral gauche, Yacine Chaïb va s’exiler en Belgique. Le jeune gaucher va rejoindre en prêt le RWDM Brussels pour la saison à venir.

    Il avait joué les trois premiers matchs amicaux, avant de devoir faire une croix prématurément sur le stage en Autriche à cause de problèmes aux cervicales. Logiquement absent pour les amicaux contre Majorque et le Bayern Munich, Yacine Chaïb n’était pas plus présent samedi dernier à Bourgoin. Il n’avait d’ailleurs pas participé aux entraînements du groupe pro depuis le retour d’Innsbruck et pour cause. Entre-temps, Nicolas Tagliafico a resigné pour deux saisons supplémentaires à l’OL et le poste de latéral gauche a repris ses habitudes de la saison passée avec Abner, titulaire en attendant la remise en forme de l’Argentin.

    À l'entraînement à Molenbeek ce jeudi

    Le chemin semblait donc bouché pour Chaïb qui allait repartir pour un exercice avec la réserve lyonnaise en National 3. Finalement, il va pouvoir profiter lui aussi de la galaxie Eagle Football pour toucher à une division supérieure. Comme Justin Bengui, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 va passer la saison 2025-2026 en prêt du côté du RWDM Brussels. Si la cession temporaire n’a pas été encore officialisée, Yacine Chaïb a déjà fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers comme avancé par SudPress. Le latéral, sous contrat jusqu'en 2027 à l'OL, a participé à la séance collective du jour à Molenbeek.

    à lire également
    Pierre Sage, entraineur de l'OL
    Lens - OL : Sage revient sur ses futures retrouvailles
    1 commentaire
    1. Avatar
      vauban - jeu 14 Août 25 à 16 h 22

      La formation s'expatrie en Belgique , Bengui , El Arouch , Chaïb et il y en a un autre mais la mémoire est au repos surement la chaleur ..

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
    Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels 16:15
    Pierre Sage, entraineur de l'OL
    Lens - OL : Sage revient sur ses futures retrouvailles 15:30
    Les U19 de l'OL contre Andrézieux
    OL Académie : des sourires pour les U19 et U17 mercredi 14:45
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "Le groupe m’a envoyé des signaux positifs pour cette saison" 14:00
    Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher" 13:15
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Lens - OL : Fonseca confirme la titularisation de Descamps 12:39
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque aimerait une assurance bancaire de l'OL pour Greif 12:30
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    Cyrille Dolce (ex-OL) va rebondir au Maroc 11:45
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Matic toujours absent de l'entraînement de l'OL 11:00
    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : et si l’OL terminait sur le podium ? 10:15
    Lindsey Horan lors d'OL - AS Roma.
    Avec le départ de Marozsan, Heaps récupère le 10 à l’OL Lyonnes 09:30
    Pierre Sage avant OL - Besiktas
    Sage avant Lens - OL : "Je serai toujours un des leurs" 08:45
    Adam Karabec sous le maillot d'Hambourg
    OL - Mercato : Karabec, un talent créatif qui doit s'affirmer 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso va faire son retour pour Lens - OL 07:30
    OL Académie
    OL Académie : les fortes chaleurs perturbent les matchs amicaux 13/08/25
    OL - Lens : une confrontation incontournable au XXIe siècle 13/08/25
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    OL - Mercato : Clinton Mata s'engage pour deux saisons supplémentaires 13/08/25
    Kika Nazareth face à Amel Majri lors de Benfica - OL
    Mercato : Amel Majri quitte l'OL Lyonnes après 15 ans au haut niveau 13/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut