Mercato : Tolisso s’est "posé des questions" sur son futur à l’OL

Capitaine de l’OL, Corentin Tolisso aurait pu suivre les pas d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki cet été. Une descente en Ligue 2 aurait pu avoir raison de l’aventure du milieu dans son club formateur.

Samedi, c’est avec une immense "fierté" qu’il entrera sur la pelouse du stade Bollaert. Porter le brassard de capitaine, Corentin Tolisso l’a déjà fait ces derniers mois. Seulement, il n’avait jamais commencé une saison avec ce rôle défini. Ce sera le cas en 2025-2026. Pourtant, tout aurait pu être très différent en cette mi-août si l’OL avait vu sa rétrogradation en Ligue 2 confirmée en appel. Un scénario qu’a forcément imaginé le milieu de terrain et qui aurait eu des répercussions sur son avenir. Ce n’est d’ailleurs pas faute d’avoir vu des intérêts de Manchester United et du Neom SC apparaitre au début de l’été."Oui, je me suis posé des questions, surtout quand les décisions sont tombées, a-t-il avoué ce jeudi en conférence. Je pense que c’est normal et humain. Chacun pense à sa situation et comment elle peut évoluer ou non."

"Les Lyonnais ne sont plus là, mais c'est la vie"

Finalement, la décision du 9 juillet d’autoriser l’OL à rester en Ligue 1 ainsi que le discours tenu par les dirigeants et Paulo Fonseca ont fini par convaincre Corentin Tolisso. À 31 ans, il sera le guide de cette nouvelle formation bien plus cosmopolite et dans laquelle les jeunes jouent les garants de la fibre lyonnaise. Un "gang" dont le natif de Tarare en est le dernier représentant après les départs hivernaux d’Anthony Lopes et Maxence Caqueret, puis ceux cet été d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. "Dans le vestiaire, c’est différent, il n’y a plus “les Lyonnais” comme vous aimez les appeler. Mais c’est la vie de footballeur : on n’est pas mariés entre nous. On sait que nos carrières sont différentes et qu’on peut ne plus jouer ensemble à des moments. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me sens pas seul, je m’entends très bien avec mes nouveaux coéquipiers."

Avec 270 matchs au compteur, Corentin Tolisso pourrait passer la barre de 300 rencontres avec l’OL et ainsi intégrer le top 15 des joueurs les plus capés. Une fierté que des millions d’euros ne peuvent acheter.