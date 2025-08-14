Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher"

Capitaine de l’OL pour la saison à venir, Corentin Tolisso a passé un début d’été compliqué comme l’ensemble du club. Le milieu se satisfait d’avoir retrouvé un peu de tranquillité pour préparer cette saison.

L'OL n'est pas passé loin de la mort. Est-ce que vous pensez que ça a créé quelque chose dans le groupe ?

Corentin Tolisso : Je pense que peut-être que ça nous a soudés. Après, nous les joueurs, on ne pouvait pas y faire grand-chose. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'inquiétude de la part des joueurs parce qu'on ne maîtrisait pas forcément notre destin. Après, les choses ont été réglées. Il y a eu un gros ouf de soulagement parce que je pense que certains d'entre nous et beaucoup de gens pouvaient vraiment nous voir en Ligue 2. Bien sûr que c'est passé dans nos têtes de finir en Ligue 2. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a tous vécu la même chose. Je pense que ça nous a soudés. Et de vivre ça tous ensemble, ça n'a pu que renforcer l'état d'esprit du groupe.

Vous avez pu travailler dans la discrétion. Ça vous a dit bien de retrouver un climat plus apaisé ?

Oui. Je ne sais pas comment les gens de l'extérieur le ressentent, mais nous, à l'intérieur, quand le climat est apaisé, quand on ne parle pas de nous tous les jours, quand il n'y a pas des trucs qui sortent, surtout des trucs qui ne concernent pas forcément le sportif, ça nous fait du bien et ça nous permet de travailler plus tranquillement. Je ne vous cache pas que d'entendre, de voir au quotidien, même pendant les vacances, Olympique lyonnais, OL, Ligue 2, DNCG, problèmes d'argent, etc., c'est pénible. Et même si on est en vacances, ça use un peu sur le moral. Donc, de pouvoir travailler tranquillement et sans, on va dire, problèmes, ça fait du bien.

"Tout est plus cadré, plus calme, plus organisé"

Il y a un certain paradoxe entre les tumultes de l'été et des certitudes dans le jeu de l'OL. Le ressentez-vous aussi ?

Vu tous les problèmes du mois de juin, tout le monde pensait qu'on allait mal démarrer, qu'on allait faire des mauvais matchs amicaux et je pense qu'on a quand même montré un beau visage. Je ne dis pas que tout a été parfait et qu'on était les meilleurs du monde, mais malgré tout, on a fait des bons résultats et c'est ça qui a fait la différence. Aujourd'hui, si on avait eu des mauvais résultats, on aurait tout lié, c'est-à-dire Lyon, la DNCG, les problèmes sur le terrain, les problèmes sportifs.

Il y a eu ces problèmes-là, mais au final, je pense qu'on est arrivé à passer au-dessus. Je pense aussi que c'est avec le fait que la nouvelle direction soit arrivée, que ça soit un peu plus cadré, un peu plus calme, un peu plus organisé, moins flou, ça nous fait du bien. Sur le terrain, on peut retranscrire ce que le coach nous demande. Donc, je pense que le paradoxe, il est là. On a réussi à faire une belle présaison malgré tout ce qui s'est passé avant.