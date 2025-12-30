Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l'OL Lyonnes

OL Lyonnes - Lens : Charlène Laur au sifflet

  • par Gwendal Chabas

    • Après la Coupe de France le 11 janvier contre l'ASSE, l'OL Lyonnes défiera Lens le mercredi 14 janvier. À la direction de cette partie, nous aurons l'arbitre Charlène Laur.

    Elles ont encore quelques jours pour profiter des vacances. Après une première moitié de saison quasiment parfaite, les joueuses de Jonatan Giraldez ont deux semaines pour souffler. L'OL Lyonnes reprendra l'entraînement le dimanche 4 janvier, avec la perspective d'un derby.

    En Coupe de France, dans le cadre des 16es de finale, les Rhodaniennes iront défier l'AS Saint-Étienne le dimanche 11 janvier. Rendez-vous à 14h30 pour ce duel savoureux. Après cette rentrée, il faudra se reconcentrer sur le championnat. Pas de déplacement cette fois-ci, puisqu'elles accueilleront le RC Lens le mercredi 14 janvier.

    Stéphanie Frappart présente comme observatrice

    Le coup d'envoi sera donné à 19 heures, avec une partie visible en clair sur la chaîne YouTube de la compétition. Au sifflet de la confrontation, place à Charlène Laur, une arbitre de 30 ans. Elle a croisé à plusieurs reprises dans sa carrière la route des championnes de France en titre. En novembre 2023 par exemple, elle avait officié lors de la réception de Dijon. Beaucoup plus récemment, elle était au centre des débats lors du voyage au Havre (0-7).

    Elle s'est aussi trouvée plusieurs fois dans le quatuor arbitral, sans en être aux commandes. Pour cette rencontre de la 12e journée de D1, madame Laur sera épaulée par Claire Dewost et Clothilde Brassart, ses assistantes. La quatrième arbitre sera Marion Salemme. On ajoutera que Stéphanie Frappart, bien connue en Ligue 1, sera l'observatrice principale.

