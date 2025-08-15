Actualités
Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
Georges Mikautadze et Khalis Merah (@OL)

Les supporters voient un avenir européen à l'OL

  • par David Hernandez

    • Malgré la cure d’austérité et le départ de plusieurs cadres, les supporters de l’OL se montrent plutôt confiants pour la saison à venir. Même si l’objectif de la Ligue des champions semble bien loin.

    LacazetteCherkiPerriMatic… Depuis le début de l’été, l’OL a perdu une grosse partie de sa colonne vertébrale de la saison passée. Ces départs répondaient malheureusement à une logique économique avec des comptes dans le rouge et une volonté de réduire la voilure, notamment en ce qui concerne la masse salariale. En deux mois, le club a réussi à économiser plus de 50 millions d’euros de salaires et c’est une belle avancée. À côté de ça, la cellule de recrutement a opté pour des paris à moindre coût afin de rééquilibrer au mieux la balance.

    En coûtant 10 millions d’euros (hors bonus), Tyler Morton est la recrue de l’été la plus chère. Un vrai virage opéré par la nouvelle direction incarnée par Michele Kang et Michael Gerlinger et qui pourrait en inquiéter plus d’un. En misant sur des jeunes, qu’ils soient étrangers ou issus de l’Académie, mais inexpérimentés, l’heure serait à se demander à quelle sauce sera mangé l’OL cette saison en Ligue 1.

    Pas de déclassement sportif

    Seulement, la préparation estivale a mis du baume au cœur à Paulo Fonseca, aux joueurs, mais aussi aux supporters. Un peu plus d’un mois après être passé au bord de la catastrophe industrielle, il existe désormais de l’espoir entre Rhône et Saône. Dans un sondage lancé par Olympique-et-Lyonnais sur son site et sur son compte X, la tendance est clairement à un exercice qui se situe dans la continuité des précédents et non à un déclassement sportif à cause d’une politique faite de paris et donc de certaines interrogations sur le niveau réel des joueurs recrutés. Voir l’OL finir hors du top 10 est toujours simplement inconcevable pour les supporters lyonnais. D’ailleurs, personne ne voit un tel scénario catastrophe (à peine 1% des votants).

    La C3 ou la C4 comme objectif réalisable

    En réalité, le changement de projet ne semble pas avoir un impact sur l’ambition sportive de l’OL. Néanmoins, à la différence de la direction lyonnaise, les votants sont conscients que l’effectif a certainement perdu en qualité, ce qui pourrait pousser l’OL en dehors des places européennes (9% des 3 703 votants). Mais il y a clairement de l’optimisme malgré le début d’été compliqué. Voir l’OL enchaîner une troisième qualification en Europe à l’issue de la saison 2025-2026 est clairement dans les cordes des coéquipiers de Corentin Tolisso pour les supporters.

    Si certains se voient retrouver la Ligue des champions (39% des votes) après six ans d'absence, c’est avant tout une participation à la Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence qui remporte les suffrages avec un classement entre la 5e et la 7e place de Ligue 1 (49%). Une sorte de continuité dans un renouveau opéré. Un moindre mal pour repartir sur des bases saines ?

    à lire également
    Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
    OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Les supporters voient un avenir européen à l'OL 15:30
    Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
    OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août 14:40
    Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
    OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri 13:50
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Tolisso élogieux sur Merah 13:00
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City 12:10
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future 11:20
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ? 10:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne 09:40
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
    Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL 08:50
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca 08:00
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    Le vestiaire de l'OL a salué la future paternité d'Abner ce jeudi 07:30
    Ousmane Fofana avec son cousin Malick lors de sa signature à l'OL
    Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie 14/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration 14/08/25
    Yacine Chaib, joueur de l'OL, contre Middlesbrough
    Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek 14/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Mercato : Tolisso s’est "posé des questions" sur son futur à l’OL 14/08/25
    Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
    Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels 14/08/25
    Pierre Sage, entraineur de l'OL
    Lens - OL : Sage revient sur ses futures retrouvailles 14/08/25
    Les U19 de l'OL contre Andrézieux
    OL Académie : des sourires pour les U19 et U17 mercredi 14/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut