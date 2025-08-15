Les supporters voient un avenir européen à l'OL

Malgré la cure d’austérité et le départ de plusieurs cadres, les supporters de l’OL se montrent plutôt confiants pour la saison à venir. Même si l’objectif de la Ligue des champions semble bien loin.

Lacazette, Cherki, Perri, Matic… Depuis le début de l’été, l’OL a perdu une grosse partie de sa colonne vertébrale de la saison passée. Ces départs répondaient malheureusement à une logique économique avec des comptes dans le rouge et une volonté de réduire la voilure, notamment en ce qui concerne la masse salariale. En deux mois, le club a réussi à économiser plus de 50 millions d’euros de salaires et c’est une belle avancée. À côté de ça, la cellule de recrutement a opté pour des paris à moindre coût afin de rééquilibrer au mieux la balance.

En coûtant 10 millions d’euros (hors bonus), Tyler Morton est la recrue de l’été la plus chère. Un vrai virage opéré par la nouvelle direction incarnée par Michele Kang et Michael Gerlinger et qui pourrait en inquiéter plus d’un. En misant sur des jeunes, qu’ils soient étrangers ou issus de l’Académie, mais inexpérimentés, l’heure serait à se demander à quelle sauce sera mangé l’OL cette saison en Ligue 1.

Pas de déclassement sportif

Seulement, la préparation estivale a mis du baume au cœur à Paulo Fonseca, aux joueurs, mais aussi aux supporters. Un peu plus d’un mois après être passé au bord de la catastrophe industrielle, il existe désormais de l’espoir entre Rhône et Saône. Dans un sondage lancé par Olympique-et-Lyonnais sur son site et sur son compte X, la tendance est clairement à un exercice qui se situe dans la continuité des précédents et non à un déclassement sportif à cause d’une politique faite de paris et donc de certaines interrogations sur le niveau réel des joueurs recrutés. Voir l’OL finir hors du top 10 est toujours simplement inconcevable pour les supporters lyonnais. D’ailleurs, personne ne voit un tel scénario catastrophe (à peine 1% des votants).

La C3 ou la C4 comme objectif réalisable

En réalité, le changement de projet ne semble pas avoir un impact sur l’ambition sportive de l’OL. Néanmoins, à la différence de la direction lyonnaise, les votants sont conscients que l’effectif a certainement perdu en qualité, ce qui pourrait pousser l’OL en dehors des places européennes (9% des 3 703 votants). Mais il y a clairement de l’optimisme malgré le début d’été compliqué. Voir l’OL enchaîner une troisième qualification en Europe à l’issue de la saison 2025-2026 est clairement dans les cordes des coéquipiers de Corentin Tolisso pour les supporters.

Si certains se voient retrouver la Ligue des champions (39% des votes) après six ans d'absence, c’est avant tout une participation à la Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence qui remporte les suffrages avec un classement entre la 5e et la 7e place de Ligue 1 (49%). Une sorte de continuité dans un renouveau opéré. Un moindre mal pour repartir sur des bases saines ?