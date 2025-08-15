Actualités
Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse

  • par David Hernandez
  • 11 Commentaires

    • Dans l'attente de garanties de la part de l'OL, Majorque aurait enfin débloqué l'opération. Non-retenu pour la première journée de Liga, Dominik Greif est attendu dans le week-end à Lyon pour signer son contrat.

    La réputation de mauvais payeur de l'OL a retardé pendant plusieurs jours l'opération Dominik Greif. Mais tout est bien qui finit bien. C'est en tout cas la direction que semble prendre le dossier ce vendredi matin à Majorque. Après avoir trouvé un accord pour un transfert de quatre millions d'euros ainsi que des bonus et un intéressement, l'OL et le club majorquin discutaient encore au niveau des garanties financières souhaitées en Espagne. Plus qu'un document, la direction de Majorque souhaitait qu'une banque s'engage à payer le transfert si l'OL n'en avait pas la capacité. Un engagement qui avait un coût et qui faisait l'objet de désaccords.

    Une officialisation dans les prochaines heures ?

    Seulement, tout cela semble désormais derrière puisque le RCD Majorque aurait enfin débloqué ce transfert, comme rapporté par Diario Mallorca. Non retenu dans le groupe qui défiera le FC Barcelone pour la 1re journée de Liga, Dominik Greif va prendre la direction de Lyon durant le week-end pour y passer sa visite médicale et signer son contrat avec l'OL. L'officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. De quoi voir le Slovaque faire ses premiers pas pour la venue du FC Metz le 23 août prochain ? 

    à lire également
    Lens - OL : Bollaert, vraiment une forteresse imprenable ?
    11 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 15 Août 25 à 16 h 06

      Quelle surprise ! Bonne nouvelle en tout cas.

      Signaler
    2. Gerard
      Gerard - ven 15 Août 25 à 16 h 06

      Alors c'est bon là ?

      Bienvenue Dominik !

      "Allez l' OL"

      Signaler
    3. olympiklyon
      olympiklyon - ven 15 Août 25 à 16 h 19

      Le transfert le plus long du monde

      Signaler
    4. Avatar
      Lorenzo74 - ven 15 Août 25 à 16 h 34

      ah vous êtes drôles ! A Majorque après la sieste, la plage, il reste pas beaucoup de temps pour travailler😂

      Signaler
    5. Avatar
      toffe31 - ven 15 Août 25 à 16 h 39

      bon de toutes façons ont ce doutaient bien que ça serait ok.

      bienvenue à lui

      ça fera un joueur de l'est de plus ce que je trouve assez intéressant.

      manque plus qu'un offensif en plus pour suppléer Mikaut en numéro 2 avec le petit jeune en plus dans la rotation, et en suite si le club pouvait avoir la bonne idée de renforcer le secteur défensif surtout pour bouger le C. à Niakaté ça serait super.

      je ne sais pas trop où nous en sommes niveau groupe mais déjà pour la ligue 1 je pense que ce sera pas trop mal, à voir si niveau banc on sera suffisement bon pour toute la saison et aussi les coupes.

      allez vivement que ce mercato finisse et que la saison débute enfin...

      allez l'OL.

      Signaler
      1. olympiklyon
        olympiklyon - ven 15 Août 25 à 16 h 43

        Il est peu probable qu'un DC arrive

        Signaler
        1. Le_Lyonniste
          Le_Lyonniste - ven 15 Août 25 à 16 h 47

          Maintenant on ne recrutera plus que pour remplacer des partants.

    6. MICAL
      MICAL - ven 15 Août 25 à 16 h 44

      Un OL à la mode de l'est ,c'est un grand changement que j'apprécie. On évitera les bouleversements de la CAN et comme on l'a déjà vu de bons joueurs peuvent se révéler . De bonne augure.

      Signaler
    7. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - ven 15 Août 25 à 16 h 46

      À la bonne heure ! Tout est bien qui finit bien . Plus une minute à perdre les scouts : direction Varsovie par vol express. Jan attend à l ‘aéroport depuis une semaine .🤣

      Signaler
      1. olympiklyon
        olympiklyon - ven 15 Août 25 à 16 h 52

        Il a eu le temps de faire 17 fois sa valise

        Signaler
    8. Avatar
      bretonico - ven 15 Août 25 à 17 h 05

      On a presque un nouveau gardien, tant que ce n'est pas signé^^
      Si l'on se souvient de ce qu'à déclarer MLJ, le club attend encore 2 à 3 recrues, depuis A. Karabec est arrivé mais la presse a bien stipulé lors de son transfert qu'il n'était pas l'ailier attendu et que l'OL était toujours à la recherche d'un ailier droit, et d'un attaquant supplémentaire pour concurrencer/supléer Georges.
      Donc sur 3 recrues potentielles, A. Karabec est la première et l'on peut imaginer que l'OL recherche tout de même un ailier droit et un attaquant.

      Perso, je pense que le mercato est loin d'être fini, sachant qu'en plus au milieu cela risque de bouger encore avec le probable départ de P. Akouokou additionné à celui de N. Matic, sans compter AMN qui peut à tout moment recevoir une proposition d'Angleterre qui sera plus aguichante pour lui qu'un départ en Turquie. Reste à savoir ce que lui veut vraiment...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lens - OL : Bollaert, vraiment une forteresse imprenable ? 16:50
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse 16:00
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Les supporters voient un avenir européen à l'OL 15:30
    Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
    OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août 14:40
    Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
    OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri 13:50
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Tolisso élogieux sur Merah 13:00
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City 12:10
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future 11:20
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ? 10:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne 09:40
    Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
    Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL 08:50
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca 08:00
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    Le vestiaire de l'OL a salué la future paternité d'Abner ce jeudi 07:30
    Ousmane Fofana avec son cousin Malick lors de sa signature à l'OL
    Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie 14/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration 14/08/25
    Yacine Chaib, joueur de l'OL, contre Middlesbrough
    Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek 14/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Mercato : Tolisso s’est "posé des questions" sur son futur à l’OL 14/08/25
    Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
    Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels 14/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut