OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse

Dans l'attente de garanties de la part de l'OL, Majorque aurait enfin débloqué l'opération. Non-retenu pour la première journée de Liga, Dominik Greif est attendu dans le week-end à Lyon pour signer son contrat.

La réputation de mauvais payeur de l'OL a retardé pendant plusieurs jours l'opération Dominik Greif. Mais tout est bien qui finit bien. C'est en tout cas la direction que semble prendre le dossier ce vendredi matin à Majorque. Après avoir trouvé un accord pour un transfert de quatre millions d'euros ainsi que des bonus et un intéressement, l'OL et le club majorquin discutaient encore au niveau des garanties financières souhaitées en Espagne. Plus qu'un document, la direction de Majorque souhaitait qu'une banque s'engage à payer le transfert si l'OL n'en avait pas la capacité. Un engagement qui avait un coût et qui faisait l'objet de désaccords.

Une officialisation dans les prochaines heures ?

Seulement, tout cela semble désormais derrière puisque le RCD Majorque aurait enfin débloqué ce transfert, comme rapporté par Diario Mallorca. Non retenu dans le groupe qui défiera le FC Barcelone pour la 1re journée de Liga, Dominik Greif va prendre la direction de Lyon durant le week-end pour y passer sa visite médicale et signer son contrat avec l'OL. L'officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. De quoi voir le Slovaque faire ses premiers pas pour la venue du FC Metz le 23 août prochain ?