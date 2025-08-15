OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse

Dans l'attente de garanties de la part de l'OL, Majorque aurait enfin débloqué l'opération. Non-retenu pour la première journée de Liga, Dominik Greif est attendu dans le week-end à Lyon pour signer son contrat.
La réputation de mauvais payeur de l'OL a retardé pendant plusieurs jours l'opération Dominik Greif. Mais tout est bien qui finit bien. C'est en tout cas la direction que semble prendre le dossier ce vendredi matin à Majorque. Après avoir trouvé un accord pour un transfert de quatre millions d'euros ainsi que des bonus et un intéressement, l'OL et le club majorquin discutaient encore au niveau des garanties financières souhaitées en Espagne. Plus qu'un document, la direction de Majorque souhaitait qu'une banque s'engage à payer le transfert si l'OL n'en avait pas la capacité. Un engagement qui avait un coût et qui faisait l'objet de désaccords.
Une officialisation dans les prochaines heures ?
Seulement, tout cela semble désormais derrière puisque le RCD Majorque aurait enfin débloqué ce transfert, comme rapporté par Diario Mallorca. Non retenu dans le groupe qui défiera le FC Barcelone pour la 1re journée de Liga, Dominik Greif va prendre la direction de Lyon durant le week-end pour y passer sa visite médicale et signer son contrat avec l'OL. L'officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. De quoi voir le Slovaque faire ses premiers pas pour la venue du FC Metz le 23 août prochain ?
Quelle surprise ! Bonne nouvelle en tout cas.
Alors c'est bon là ?
Bienvenue Dominik !
"Allez l' OL"
Le transfert le plus long du monde
ah vous êtes drôles ! A Majorque après la sieste, la plage, il reste pas beaucoup de temps pour travailler😂
bon de toutes façons ont ce doutaient bien que ça serait ok.
bienvenue à lui
ça fera un joueur de l'est de plus ce que je trouve assez intéressant.
manque plus qu'un offensif en plus pour suppléer Mikaut en numéro 2 avec le petit jeune en plus dans la rotation, et en suite si le club pouvait avoir la bonne idée de renforcer le secteur défensif surtout pour bouger le C. à Niakaté ça serait super.
je ne sais pas trop où nous en sommes niveau groupe mais déjà pour la ligue 1 je pense que ce sera pas trop mal, à voir si niveau banc on sera suffisement bon pour toute la saison et aussi les coupes.
allez vivement que ce mercato finisse et que la saison débute enfin...
allez l'OL.
Il est peu probable qu'un DC arrive
Maintenant on ne recrutera plus que pour remplacer des partants.
Un OL à la mode de l'est ,c'est un grand changement que j'apprécie. On évitera les bouleversements de la CAN et comme on l'a déjà vu de bons joueurs peuvent se révéler . De bonne augure.
À la bonne heure ! Tout est bien qui finit bien . Plus une minute à perdre les scouts : direction Varsovie par vol express. Jan attend à l ‘aéroport depuis une semaine .🤣
Il a eu le temps de faire 17 fois sa valise
On a presque un nouveau gardien, tant que ce n'est pas signé^^
Si l'on se souvient de ce qu'à déclarer MLJ, le club attend encore 2 à 3 recrues, depuis A. Karabec est arrivé mais la presse a bien stipulé lors de son transfert qu'il n'était pas l'ailier attendu et que l'OL était toujours à la recherche d'un ailier droit, et d'un attaquant supplémentaire pour concurrencer/supléer Georges.
Donc sur 3 recrues potentielles, A. Karabec est la première et l'on peut imaginer que l'OL recherche tout de même un ailier droit et un attaquant.
Perso, je pense que le mercato est loin d'être fini, sachant qu'en plus au milieu cela risque de bouger encore avec le probable départ de P. Akouokou additionné à celui de N. Matic, sans compter AMN qui peut à tout moment recevoir une proposition d'Angleterre qui sera plus aguichante pour lui qu'un départ en Turquie. Reste à savoir ce que lui veut vraiment...