Lens - OL : Bollaert, vraiment une forteresse imprenable ?

Pour son premier match de la saison, l’OL se déplace à Lens ce samedi 16 août. Une statistique pourrait rassurer les Lyonnais.

Souverain à l'extérieur, moins à domicile. La saison dernière, Lens a remporté 7 victoires à Bollaert mais a subi 8 défaites. Ce chiffre montre que l'ambiance et l'adversité présentes dans le nord de la France sont insurmontables. Les résultats à domicile de Lens ont été irréguliers, alternant performances convaincantes et matchs plus difficiles. Pour l’OL, aucun complexe à avoir donc mais surtout l’occasion de profiter des faiblesses passées de leur adversaire à domicile. Ce premier match représente une belle opportunité pour débuter la saison sur une note positive et prendre confiance rapidement.

Une nouvelle dynamique sous Sage

Les Sang et Or reste solide à l’extérieur, mais leurs performances à domicile ont souvent été irrégulières, même si d'une année sur l'autre, le constat peut être bien différent. Avec Pierre Sage, ancien entraîneur de l’OL, désormais aux commandes du RC Lens, le match pourrait se révéler plus tactique. Sage connaît bien le fonctionnement des Lyonnais, ce qui impose vigilance et organisation sur le terrain. Les coéquipiers de Malick Fofana devront allier prudence et efficacité pour exploiter les faiblesses de Lens à Bollaert. Une stratégie qui peut offrir un avantage psychologique, qui doit être confirmer sur le terrain.