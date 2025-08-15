Actualités
Clinton Mata (OL) et Saïd (Lens) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Lens - OL : Bollaert, vraiment une forteresse imprenable ?

  • par Lirone Nabet

    • Pour son premier match de la saison, l’OL se déplace à Lens ce samedi 16 août. Une statistique pourrait rassurer les Lyonnais.

    Souverain à l'extérieur, moins à domicile. La saison dernière, Lens a remporté 7 victoires à Bollaert mais a subi 8 défaites. Ce chiffre montre que l'ambiance et l'adversité présentes dans le nord de la France sont insurmontables. Les résultats à domicile de Lens ont été irréguliers, alternant performances convaincantes et matchs plus difficiles. Pour l’OL, aucun complexe à avoir donc mais surtout l’occasion de profiter des faiblesses passées de leur adversaire à domicile. Ce premier match représente une belle opportunité pour débuter la saison sur une note positive et prendre confiance rapidement.

    Une nouvelle dynamique sous Sage

    Les Sang et Or reste solide à l’extérieur, mais leurs performances à domicile ont souvent été irrégulières, même si d'une année sur l'autre, le constat peut être bien différent. Avec Pierre  Sage, ancien entraîneur de l’OL, désormais aux commandes du RC Lens, le match pourrait se révéler plus tactique. Sage connaît bien le fonctionnement des Lyonnais, ce qui impose vigilance et organisation sur le terrain. Les coéquipiers de Malick Fofana devront allier prudence et efficacité pour exploiter les faiblesses de Lens à Bollaert. Une stratégie qui peut offrir un avantage psychologique, qui doit être confirmer sur le terrain.

    à lire également
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lens - OL : Bollaert, vraiment une forteresse imprenable ? 16:50
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse 16:00
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Les supporters voient un avenir européen à l'OL 15:30
    Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
    OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août 14:40
    Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
    OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri 13:50
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Tolisso élogieux sur Merah 13:00
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City 12:10
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future 11:20
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ? 10:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne 09:40
    Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
    Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL 08:50
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca 08:00
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    Le vestiaire de l'OL a salué la future paternité d'Abner ce jeudi 07:30
    Ousmane Fofana avec son cousin Malick lors de sa signature à l'OL
    Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie 14/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration 14/08/25
    Yacine Chaib, joueur de l'OL, contre Middlesbrough
    Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek 14/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Mercato : Tolisso s’est "posé des questions" sur son futur à l’OL 14/08/25
    Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
    Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels 14/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut