Ousmane Fofana avec son cousin Malick lors de sa signature à l'OL
Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie

  • par Lirone Nabet
  • 4 Commentaires

    • Ousmane Fofana, cousin de Malick, quitte Genk pour rejoindre l'OL Académie à tout juste 16 ans.

    Ousmane Fofana (16 ans) a signé son premier contrat avec l’OL et évoluera avec les équipes jeunes du club. Mercredi, il a disputé un match avec les U17 lyonnais contre ceux de Lyon-La Duchère (3-1) pour prendre ses premiers repères sur le terrain. Le jeune Belge occupe le même poste que son cousin Malick, déjà membre de l’équipe première et bien intégré au club. Cette arrivée lui offrira l’opportunité de progresser étape par étape tout en s’adaptant au niveau professionnel. Les supporters pourront suivre son évolution au fil des prochains mois et observer ses premières performances avec les jeunes lyonnais.

    International U16 avec la Belgique

    Tout comme Malick Fofana, Ousmane Fofana évoluait au sein du centre de Genk en Belgique et a donc fait le choix de rejoindre Lyon, au plus proche de son cadre familiale. À quinze jours de la fin du mercato, Malick Fofana est en effet toujours à l'OL. Il était présent à l'entraînement jeudi matin et postule pour une place de titulaire ce samedi face à Lens (17h) pour la reprise de la Ligue 1. Quoi qu'il en soit, la famille Fofana sera bien représentée dans la capitale des Gaules, au moins jusqu'à la fin août.

    Yacine Chaib, joueur de l'OL, contre Middlesbrough
    Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek
    4 commentaires
    1. Avatar
      ciresglover - jeu 14 Août 25 à 18 h 54

      Est ce qu’on nous vend un Fofana pour remplacer l’autre ? 😂Si il est aussi à l’aise que son cousin ce serait cool. Est ce un moyen de négocier sa prolongation?
      On peut imaginer tellement d’options.
      Bienvenue à lui en tout cas.

    2. gone16
      gone16 - jeu 14 Août 25 à 19 h 05

      on pourra supposer pleins de choses mais en tout cas malik a bien vendu lyon et apprécie le club pour participer a la venue de son cousin. j aurais meme tendance a voir un signe que malik va rester a lyon cette saison pour aider son cousin et l accompagner... mais ca... faudra encore attendre

    3. Juni38
      Juni38 - jeu 14 Août 25 à 19 h 19

      en plus ils sont plusieurs !
      il a un cousin , dieu du ciel , l'OL est béni en ce moment !

    4. Avatar
      vauban - jeu 14 Août 25 à 19 h 32

      Fékir aussi a un frère, a t'il performé comme son ainé ?
      Zidane a 3 garçons , ont ils eu le niveau du papa ?

