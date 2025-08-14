Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie

Ousmane Fofana, cousin de Malick, quitte Genk pour rejoindre l'OL Académie à tout juste 16 ans.

Ousmane Fofana (16 ans) a signé son premier contrat avec l’OL et évoluera avec les équipes jeunes du club. Mercredi, il a disputé un match avec les U17 lyonnais contre ceux de Lyon-La Duchère (3-1) pour prendre ses premiers repères sur le terrain. Le jeune Belge occupe le même poste que son cousin Malick, déjà membre de l’équipe première et bien intégré au club. Cette arrivée lui offrira l’opportunité de progresser étape par étape tout en s’adaptant au niveau professionnel. Les supporters pourront suivre son évolution au fil des prochains mois et observer ses premières performances avec les jeunes lyonnais.

International U16 avec la Belgique

Tout comme Malick Fofana, Ousmane Fofana évoluait au sein du centre de Genk en Belgique et a donc fait le choix de rejoindre Lyon, au plus proche de son cadre familiale. À quinze jours de la fin du mercato, Malick Fofana est en effet toujours à l'OL. Il était présent à l'entraînement jeudi matin et postule pour une place de titulaire ce samedi face à Lens (17h) pour la reprise de la Ligue 1. Quoi qu'il en soit, la famille Fofana sera bien représentée dans la capitale des Gaules, au moins jusqu'à la fin août.