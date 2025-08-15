Le vestiaire de l'OL a salué la future paternité d'Abner ce jeudi

Au lendemain de l’annonce de la grossesse de sa compagne, Abner a reçu les applaudissements de ses coéquipiers à l’OL. Le Brésilien sera papa pour la première fois.

La saison passée, Lucas Perri et Tanner Tessmann avaient renforcé les rangs des papas de l’effectif lyonnais avec l’arrivée de deux bambins. Cela avait obligé le gardien brésilien à manquer le derby et le milieu américain le match aller contre Manchester United pour assister leur compagne au Brésil et aux États-Unis. En 2025-2026, l’OL va encore vivre une naissance dans le vestiaire grâce à Abner. Mardi, le latéral gauche a annoncé la grossesse de sa compagne et donc la venue au monde dans les prochains mois d’un petit garçon ou d’une petite fille. Ce sera la première fois que le Brésilien devient papa, le tout à 25 ans.

Mata félicité pour sa prolongation

Cette nouvelle n’allait pas rester sans une bonne session d’applaudissements du vestiaire rhodanien. Ce jeudi matin, en marge du début de la séance collective, Paulo Fonseca a réuni tout son groupe et son staff sur le terrain, d’abord pour féliciter Clinton Mata de sa prolongation pour deux saisons, puis pour mettre en avant la paternité d’Abner. Un beau moment de partage avant de se lancer dans les choses sérieuses avec la préparation du déplacement à Lens, ce samedi (17h).