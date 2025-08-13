Actualités
Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim @UEFA

OL - Mercato : Clinton Mata s'engage pour deux saisons supplémentaires

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • C'est à présent officiel, Clinton Mata a signé pour deux saisons de plus à l'OL. Le voilà lié au club jusqu'en 2028.

    Ce n'est pas vraiment une surprise, mais l'officialisation se faisait attendre. Elle est finalement tombée ce mercredi 13 août. Entre l'OL et Clinton Mata, l'histoire se poursuit. Toujours sous contrat jusqu'en 2026, le polyvalent défenseur a prolongé pour deux saisons de plus, jusqu'en juin 2028 donc. Le principal intéressé avait annoncé la nouvelle la semaine passée.

    Incontournable dans le 11

    Il s'agissait, au même titre que la resignature de Nicolas Tagliafico, d'une priorité pour le club. Car en seulement deux exercices avec l'Olympique lyonnais, l'Angolais s'est imposé comme un élément incontournable de la ligne arrière. D'abord latéral droit, il occupe aujourd'hui un poste clé dans la charnière centrale aux côtés de Moussa Niakhaté.

    À 32 ans, l'ancien footballeur du Club Bruges sera encore un cadre du vestiaire et du 11 de Paulo Fonseca sur l'exercice à venir. Il compte actuellement 73 matchs sous la tunique rhodanienne. Arrivé pour cinq millions d'euros en 2023, Mata a su mettre tout le monde d'accord au gré de ses performances d'une grande fiabilité. En le prolongeant, l'OL s'évite surtout une situation délicate à gérer à l'issue de la saison.

    3 commentaires
    1. Avatar
      bretonico - mer 13 Août 25 à 18 h 08

      Une très bonne chose ! ça c'est fait

      Signaler
    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - mer 13 Août 25 à 18 h 13

      👍Au top Clinton.

      Signaler
    3. j.f.ol
      j.f.ol - mer 13 Août 25 à 18 h 15

      TB
      On garde quasiment tous nos meilleurs joueurs cet été
      Un sans faute pour l'instant

      Signaler

