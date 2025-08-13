C'est à présent officiel, Clinton Mata a signé pour deux saisons de plus à l'OL. Le voilà lié au club jusqu'en 2028.

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais l'officialisation se faisait attendre. Elle est finalement tombée ce mercredi 13 août. Entre l'OL et Clinton Mata, l'histoire se poursuit. Toujours sous contrat jusqu'en 2026, le polyvalent défenseur a prolongé pour deux saisons de plus, jusqu'en juin 2028 donc. Le principal intéressé avait annoncé la nouvelle la semaine passée.

Incontournable dans le 11

Il s'agissait, au même titre que la resignature de Nicolas Tagliafico, d'une priorité pour le club. Car en seulement deux exercices avec l'Olympique lyonnais, l'Angolais s'est imposé comme un élément incontournable de la ligne arrière. D'abord latéral droit, il occupe aujourd'hui un poste clé dans la charnière centrale aux côtés de Moussa Niakhaté.

À 32 ans, l'ancien footballeur du Club Bruges sera encore un cadre du vestiaire et du 11 de Paulo Fonseca sur l'exercice à venir. Il compte actuellement 73 matchs sous la tunique rhodanienne. Arrivé pour cinq millions d'euros en 2023, Mata a su mettre tout le monde d'accord au gré de ses performances d'une grande fiabilité. En le prolongeant, l'OL s'évite surtout une situation délicate à gérer à l'issue de la saison.