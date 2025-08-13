Actualités
Clinton Mata (OL) et Saïd (Lens) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

OL - Lens : une confrontation incontournable au XXIe siècle

  • par Lirone Nabet

    • Depuis 2001, l'OL et Lens se sont souvent affrontés. Leur rivalité reste intacte avant la rencontre de ce samedi 16 août à Bollaert, pour la reprise du championnat.

    Depuis 2001, l'OL et Lens ont croisé le fer à 35 reprises en compétition officielle. La 36e confrontation arrivera très vite, puisque samedi, les deux adversaires s'affronteront lors de la première journée de Ligue 1. Un déplacement qui s'annonce périlleux pour Paulo Fonseca et ses hommes, même si l'historique au XXIe siècle parle plutôt en leur faveur.

    L'Olympique lyonnais a en effet remporté 18 duels, contre 8 pour les Sang et Or. Neuf rencontres se sont terminées par un nul. Ces affiches étaient fréquemment très disputées, surtout ces dernières années. On notera une domination rhodanienne entre 2004 et 2011, mais les Nordistes ont redressé la barre dernièrement, restant sur une série de quatre parties sans défaite.

    Du sacre en 2002 à la dernière victoire à Bollaert en 2015

    Plusieurs face-à-face ont marqué les esprits. Le plus mythique d'entre eux étant évidemment lors de la dernière journée de Ligue 1 de la saison 2001-2002. Les deux rivaux étaient au coude à coude pour le titre de champion de France. Les coéquipiers de Juninho recevaient les Lensois à Gerland, avec seulement un point d’écart entre les deux équipes. Ce match décisif a vu les joueurs de Jacques Santini s’imposer 3-1, ce qui leur a permis de décrocher leur tout premier championnat.

    Cette victoire a marqué un tournant important dans la rivalité entre les deux clubs. En janvier 2015, l'OL a remporté une victoire 2-0 à Bollaert, lors de la 21e journée. Depuis ce succès, Lens n’a plus perdu à domicile face à l’Olympique lyonnais. La rencontre du 16 août sera donc une nouvelle occasion pour lui de briser cette série (cinq déplacements infructueux) et de lancer du mieux possible cette saison 2025-2026.

