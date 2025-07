Juninho, 24 ans après ses premiers pas à l’OL

(Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Le 28 juillet 2001, Juninho jouait son premier match à Gerland. 24 ans plus tard, son nom reste gravé dans l’histoire de l’OL.

C’était un samedi d’été à Gerland, le 28 juillet 2001. L’OL reçoit l’AS Monaco pour la première journée de Ligue 1. Sur la feuille de match, un Brésilien de 26 ans, recruté quelques semaines plus tôt à Vasco de Gama pour six millions d'euros, est titulaire. Il se nomme Antônio Augusto Ribeiro Reis Junior, alias Juninho Pernambucano.

Peu de supporters connaissent son nom, encore moins son pied droit. Ce soir-là, Lyon s’incline 2-0, et personne ne se doute que ce discret milieu de terrain va devenir l’une des plus grandes légendes du club. Avec son style élégant et sa vision du jeu, il va marquer l’histoire de la formation rhodanienne.

Ses coups francs, mais pas seulement

En huit saisons sous le maillot lyonnais, Juninho aura disputé 344 rencontres avec et inscrit 100 buts, dont 43 sur coup franc direct. Il s'imposera comme le métronome de l’équipe et le symbole d’une génération dorée. De 2002 à 2008, il contribua activement aux sept titres de champion de France remportés consécutivement. Le Brésilien savait notamment se montrer décisif dans les moments clés.

Ses coups francs, devenus sa signature, font trembler les filets de toute l’Europe. Mais au-delà des statistiques, ce sont sa régularité, son intelligence de jeu et son sens du collectif qui ne passent pas inaperçus. En quittant le club en 2009, il a incarné à sa manière une page qui se tourne pour l'OL.

Un passage plus difficile pour lui comme dirigeant

Revenu en tant que directeur sportif entre mai 2019 et décembre 2021, l'ex-dirigeant de 50 ans a moins bien vécu cette période. Aujourd'hui engagé dans d'autres projets, il n'en reste pas moins un footballeur iconique, certains diront le meilleur, de l'histoire du club.