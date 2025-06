Le 30 juin 2009, la première aventure de Juninho à l'OL prend fin

Juninho, Grégory Coupet et Sidney Govou soulève la Coupe de France 2008 gagnée par l’OL (Photo by PATRICK KOVARIK / AFP)

Il y a 16 ans tout juste, le chef-d'œuvre de Juninho à l'OL arrivait à son terme. En point d'orgue, un énième coup franc mythique.

Le 30 juin 2009, une page de l'histoire de l'Olympique lyonnais se tournait. De 2001 à 2009, Juninho Pernambucano a écrit sa légende dans le club rhodanien. Il inscrit 100 buts en 344 matchs, dont 43 sur coup franc. L'international brésilien (40 sélections) s'est construit un palmarès grandissime avec l'OL. Sept championnats de France, une Coupe de France et six Trophées des Champions. Le natif de Recife a fait vivre des moments suspendus dans le temps aux supporters à domicile (64 réalisations) et à l'extérieur (36).

Une saison blanche pour finir

Voilà tout juste 16 ans, Juninho terminait donc officiellement la première partie de son histoire avec les Rhodaniens. Une ultime apparition en tant que joueur qui a eu lieu à Gerland, face à Caen. On se souvient alors de son dernier coup franc, sa marque de fabrique, pour un succès final 3 à 1. Une dernière saison durant laquelle le milieu de terrain aura marqué à dix reprises et délivré douze passes décisives.

En revanche, d'un point de vue collectif, l'exercice 2008-2009 n'est pas une franche réussite. En effet, c'est la fin de l'ère de domination des septuples champions de France. Les Lyonnais terminent à la troisième place de Ligue 1, derrière l'OM et les Girondins de Bordeaux. En Coupe de France, l'OL chute en huitième de finale contre le LOSC (3-2). Idem en Coupe de la Ligue avec une défaite 3-1 face au FC Metz au même stade. Malgré cette saison blanche, Juninho s'en va avec les honneurs qui lui reviennent. Il deviendra par la suite directeur sportif à Lyon de 2019 à 2021, avec les tumultes que l'on connaît.