Les bouleversements à la tête de l'OL sont visiblement du goût des élus locaux. Bruno Bernard et Grégory Doucet ont réagi positivement à la nomination de Michele Kang et à la mise en retrait de John Textor.

Pour eux aussi, la chute de l'OL aurait des répercussions économiques et culturelles désastreuses. Ayant pris la parole au moment de l'annonce de la rétrogradation administrative, les élus lyonnais ont presque unanimement décrié la gestion d'Eagle Football et de John Textor. Alors ce lundi, ils ont plutôt applaudi la nomination de Michele Kang à la direction des septuples champions de France.

Bruno Bernard, supporter déclaré, n'a pas tardé à réagir à l'information publiée ce 30 juin. "Dans cette période d’incertitude, le changement de gouvernance est une bonne nouvelle même si elle ne change pas la réalité de la situation financière du club, a-t-il rappelé. Michele Kang est une interlocutrice sérieuse et crédible pour les instances du football et les créanciers comme pour les pouvoirs publics."

"Union sacrée" pour l'OL

Le président de la Métropole a alerté à plusieurs reprises, notamment dans Tant qu'il y aura des Gones, sur l'avenir de la formation rhodanienne. Il voit donc d'un bon œil ce remplacement. "Depuis plus de deux ans, elle a su être à l’écoute, nous expliquer son projet pour l’OL féminin et l’adapter à la réalité du territoire. Nous comptons sur elle et le nouveau directeur Michael Gerlinger pour réussir à convaincre la DNCG. L’heure est à la responsabilité, à l’union sacrée autour du club pour le maintenir en ligue 1", a-t-il conclu.

Autre édile aux premières loges, Grégory Doucet. Le maire de Lyon a discuté "ces dernières heures" avec l'Américaine. Il loue une "une dirigeante déterminée et compétente, à la hauteur du défi qui se dresse devant le club." L'édile juge également "responsable", la mise en retrait de John Textor.