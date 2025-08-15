Actualités
Pierre Sage (OL) avec les supporters
Pierre Sage (OL) avec les supporters (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Coach du RC Lens, Pierre Sage veut s’inscrire dans un projet dans le nord de la France. Toutefois, l’entraîneur s’imagine encore un futur à l’OL.

    Formateur, directeur de l’Académie et enfin entraîneur de l’équipe première. Entre Pierre Sage et l’OL, il existe un lien indéfectible. Même la fin d’aventure n’a pas entamé le crédit du coach auprès des supporters, bien au contraire. Injustement limogé pour certains, Sage a gagné le respect presque éternel de l’environnement lyonnais. Pourtant, ce samedi à 17h, il n’y aura pas de sentiments à avoir avec la reprise de la Ligue 1. Entre Lens et l’OL, les deux formations voudront lancer du mieux possible leur saison et valider ainsi les bonnes dispositions observées durant la préparation estivale.

    Il a investi dans la région lyonnaise

    Néanmoins, au moment de l’avant-match, il y aura forcément un peu de nostalgie pour Pierre Sage en recroisant certains joueurs qu’il a connus en pros ou chez les jeunes. L’occasion de se remémorer l’ancien bon temps alors que le coach français s’imagine un jour ou l’autre un retour à la maison. Il l’avait annoncé au moment de son limogeage et il l’a de nouveau fait à deux jours de ses retrouvailles. Mais dans le respect de son employeur actuel, avec qui il se voit construire un projet. "Ce ne sera pas dans un futur proche, ni dans les trois prochaines années (durée de son contrat avec Lens). Mais, dans tous les cas, ça arrivera", a avoué Pierre Sage quant à la possibilité de retrouver le banc de l’OL. Reste à savoir si, entre vouloir et pouvoir, tout cela va se réaliser.

    à lire également
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City
    4 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 15 Août 25 à 11 h 49

      Cela ne dépend pas de lui. Mais je serais bien content qu'il revienne.

      Signaler
    2. Dede ex-Passion 69
      Dede ex-Passion 69 - ven 15 Août 25 à 11 h 52

      HS ,
      Salut,
      Puisque l'on évoque cet excellent Pierre Sage, parti du club, une grande et sincère pensée pour "Nanard" en ce jour du 15 aout .
      Il a préféré s'en aller avant la décision de relégation, et celle du sauvetage de M.Kang....

      En souvenirs des nombreux anniversaires qu'il a passés à Hauteville-Lompnes , en compagnie de nombreux de ses amis.
      Pensée également pour Alain Thiry l'organisateur.

      Nostalgie, nostalgie.....

      Signaler
      1. Avatar
        XUO - ven 15 Août 25 à 11 h 57

        J'y pense .

        Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 15 Août 25 à 12 h 24

      Et au passage pour ceux qui l'ont connu ici une pensée pour Dada 💐

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City 12:10
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future 11:20
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ? 10:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne 09:40
    Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
    Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL 08:50
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca 08:00
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    Le vestiaire de l'OL a salué la future paternité d'Abner ce jeudi 07:30
    Ousmane Fofana avec son cousin Malick lors de sa signature à l'OL
    Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie 14/08/25
    d'heure en heure
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration 14/08/25
    Yacine Chaib, joueur de l'OL, contre Middlesbrough
    Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek 14/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Mercato : Tolisso s’est "posé des questions" sur son futur à l’OL 14/08/25
    Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
    Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels 14/08/25
    Pierre Sage, entraineur de l'OL
    Lens - OL : Sage revient sur ses futures retrouvailles 14/08/25
    Les U19 de l'OL contre Andrézieux
    OL Académie : des sourires pour les U19 et U17 mercredi 14/08/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "Le groupe m’a envoyé des signaux positifs pour cette saison" 14/08/25
    Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher" 14/08/25
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Lens - OL : Fonseca confirme la titularisation de Descamps 14/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque aimerait une assurance bancaire de l'OL pour Greif 14/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut