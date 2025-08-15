Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future

Coach du RC Lens, Pierre Sage veut s’inscrire dans un projet dans le nord de la France. Toutefois, l’entraîneur s’imagine encore un futur à l’OL.

Formateur, directeur de l’Académie et enfin entraîneur de l’équipe première. Entre Pierre Sage et l’OL, il existe un lien indéfectible. Même la fin d’aventure n’a pas entamé le crédit du coach auprès des supporters, bien au contraire. Injustement limogé pour certains, Sage a gagné le respect presque éternel de l’environnement lyonnais. Pourtant, ce samedi à 17h, il n’y aura pas de sentiments à avoir avec la reprise de la Ligue 1. Entre Lens et l’OL, les deux formations voudront lancer du mieux possible leur saison et valider ainsi les bonnes dispositions observées durant la préparation estivale.

Il a investi dans la région lyonnaise

Néanmoins, au moment de l’avant-match, il y aura forcément un peu de nostalgie pour Pierre Sage en recroisant certains joueurs qu’il a connus en pros ou chez les jeunes. L’occasion de se remémorer l’ancien bon temps alors que le coach français s’imagine un jour ou l’autre un retour à la maison. Il l’avait annoncé au moment de son limogeage et il l’a de nouveau fait à deux jours de ses retrouvailles. Mais dans le respect de son employeur actuel, avec qui il se voit construire un projet. "Ce ne sera pas dans un futur proche, ni dans les trois prochaines années (durée de son contrat avec Lens). Mais, dans tous les cas, ça arrivera", a avoué Pierre Sage quant à la possibilité de retrouver le banc de l’OL. Reste à savoir si, entre vouloir et pouvoir, tout cela va se réaliser.