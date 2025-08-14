Actualités
Pierre Sage avant OL - Besiktas
Pierre Sage avant OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Sage avant Lens - OL : "Je serai toujours un des leurs"

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Huit mois après son limogeage, Pierre Sage va retrouver l’OL ce samedi (17h) avec Lens. Adversaire d’un soir, le coach artésien ne cache pas le lien qu’il possède avec la communauté lyonnaise.

    Il avait lancé sa carrière professionnelle d’entraîneur du côté du Bollaert en novembre 2023. Il entamera sa nouvelle vie de coach une nouvelle fois dans l’enceinte nordiste. Clin d’œil du destin, c’est face à l’OL, son ancien club, que Pierre Sage va officiellement lancer sa deuxième expérience de coach avec le RC Lens. Il y aura forcément un peu de nostalgie au moment de retrouver d’anciens joueurs qu’il côtoyait il y a encore huit mois. Mais la compétition fera foi à 17h au moment du coup d’envoi donné par Mr Lissorgue. Pas de sentiments, même si Sage devrait recevoir quelques applaudissements chaleureux du parcage lyonnais à Bollaert. Les supporters de l’OL n’ont pas oublié le travail colossal réalisé entre décembre 2023 et janvier dernier.

    "Quelque chose qui nous connecte"

    Après avoir scandé son nom contre Ludogorets au lendemain de son licenciement en janvier dernier, les différents groupes de supporters avaient déployé banderoles, mais aussi une standing ovation. C’était à l’occasion d’OL - Angers en mai dernier, alors que Pierre Sage était présent dans les travées du Parc OL. "Il ne le savait pas avant, mais je suis un des leurs. Le fait d’avoir défendu le patrimoine local, l’existence de l’OL et ses performances, d’avoir toujours défendu mon appartenance à cette région et à ce club, il y a quelque chose qui nous connecte, avoue le coach dans les colonnes du Progrès. Je suis encore régulièrement à Lyon, et c’est toujours pareil. Je reçois beaucoup de remerciements. À la fois le 'merci' lié à la peur née de la situation instable de l’OL à un moment, et le 'merci' de la fin de saison après la folle remontée, celui du bonheur."

    Samedi, seule la victoire sera belle à l'OL, même face à celui qui a empêché le club de descendre en Ligue 2.

    à lire également
    Lindsey Horan lors d'OL - AS Roma.
    Avec le départ de Marozsan, Heaps récupère le 10 à l’OL Lyonnes
    9 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 14 Août 25 à 8 h 48

      Pierrot montre nous tu es un des nôtres et mets ton équipe C face à nous, où alors un truc plus discret genre une tactique éclatée, un bon 3-3-4, avec un bloc haut et des défenseurs centraux très lents... Il y a plein de solutions 🙂

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - jeu 14 Août 25 à 8 h 54

      Pierrot mon pote mon frangin mon poto , tu m'tiens chaud , Pierrot ...

      Signaler
    3. Avatar
      olgoneforever - jeu 14 Août 25 à 9 h 01

      Il sera toujours aussi l'un des nôtres !
      Le frère sauveur de la famille OL!
      Il reviendra le technicien : il va encore prendre de l'expérience en ligue 1.
      Mais pas en conférence de presse ou en itw : j appréciais trop ses analyses.

      Le meilleur pour lui mais si possible après le 17 août !

      Signaler
    4. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - jeu 14 Août 25 à 9 h 37

      On sent que c'est un gros fan de l'OL et qu'il en a bavé d'avoir été éjecté comme ça fut le cas en début d'année.
      Il en viendrait nous le faire aimer encore plus cet idiot-là.
      Que l'on ne se méprenne pas, je suis presque certain que Nono Genesio serait tout aussi avide de revenir chez nous.
      C'est quand même classe de savoir que de tels entraîneurs soient disposés à revenir un jour.
      Je mettrais même un billet à me dire que Peter Bosz "en a eu gros" quand il est parti et qu'il ferait de même...

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 14 Août 25 à 9 h 51

        Pierre Sage n'est resté (en tant qu'entraineur) que très peu de temps, mais ce qu'il a réalisé était fou, et ça personnalité attachante a permis de créé un lien très fort avec les supporters. C'est un peu le cas avec Bosz, mais lui n'a aucune attache avec la ville et le club. Il était juste apprécié pour sa personnalité et son style de jeu. Génésio c'est encore différent, il n'est pas parti par la grande porte... et sa change beaucoup de choses.

        Signaler
        1. Quand je pense a Ferland
          Quand je pense a Ferland - jeu 14 Août 25 à 9 h 59

          Salut Badgone91,
          Tout à fait d'accord, les trois cas sont distincts 🙂
          Je pense que Peter et Nono ont "fait pénitence" et "amende honorable" depuis leurs passages "manqués" (ou leur fin d'histoire "manquée" pour Nono) à l'OL.
          Que l'on soit clair, depuis le départ de Gérard Houiller (cas à part pour Remi Garde selon moi qui n'avait pas non plus voulu poursuivre et s'était barré à Montréal ensuite), tous les entraîneurs se sont depuis tous faire sortir à grands coups de balai, donc pas simple d'affirmer droit dans les yeux que l'on a réussi en tant qu'entraîneur à l'Olympique Lyonnais en ce 21ème siècle :
          Jacques Santini (2000–2002)
          Paul Le Guen (2002–2005)
          Gérard Houllier (2005–2007)
          Alain Perrin (2007–2008)
          Claude Puel (2008–2011)
          Rémi Garde (2011–2014)
          Hubert Fournier (2014–2015)
          Bruno Génésio (2015–2019)
          Sylvinho (2019)
          Rudi Garcia (2019–2021)
          Peter Bosz (2021–2022)
          Laurent Blanc (2022–2023)
          Fabio Grosso (2023)
          Pierre Sage (2023-2025)

    5. Monark pour Zolkowski à l’OL !
      Monark pour Zolkowski à l’OL ! - jeu 14 Août 25 à 9 h 43

      Grand bonhomme ! Profond respect.

      Signaler
    6. Juni38
      Juni38 - jeu 14 Août 25 à 9 h 53

      Par un étrange destin , celui qui l'a le plus maltraité en le virant brutalement ( c'est très violent à vivre et vraiment il ne méritait pas çà ) , a été aussi celui qui lui a mis le pied à l'étrier ( sans ce concours fou de circonstance ou Grosso s'était mis à dos tous les cadres du vestiaire , et ou Friio voulait el loco , le fou argentin avec qui il était copain, Textor a fait ce choix ( seul ) d'aller le chercher et c'est la meilleure décision qu'il ait prise lors de son tumultueux passage ) .

      Signaler
    7. Cac40
      Cac40 - jeu 14 Août 25 à 9 h 58

      Le seul héritage positif de Textor dans le foot français aura été de permettre à Sage de se faire un nom

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lindsey Horan lors d'OL - AS Roma.
    Avec le départ de Marozsan, Heaps récupère le 10 à l’OL Lyonnes 09:30
    Pierre Sage avant OL - Besiktas
    Sage avant Lens - OL : "Je serai toujours un des leurs" 08:45
    Adam Karabec sous le maillot d'Hambourg
    OL - Mercato : Karabec, un talent créatif qui doit s'affirmer 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso va faire son retour pour Lens - OL 07:30
    OL Académie
    OL Académie : les fortes chaleurs perturbent les matchs amicaux 13/08/25
    OL - Lens : une confrontation incontournable au XXIe siècle 13/08/25
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    OL - Mercato : Clinton Mata s'engage pour deux saisons supplémentaires 13/08/25
    Kika Nazareth face à Amel Majri lors de Benfica - OL
    Mercato : Amel Majri quitte l'OL Lyonnes après 15 ans au haut niveau 13/08/25
    d'heure en heure
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Avant les retrouvailles, quel bilan pour Pierre Sage (Lens) à l'OL ? 13/08/25
    Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
    OL : Adam Karabec portera le numéro 7 13/08/25
    Timo Werner
    Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL 13/08/25
    Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
    OL - Mercato : Akouokou et Diawara, les autres points d'interrogation au milieu de terrain 13/08/25
    Abner lors d'OL - Getafe
    OL : contrairement à Lyon, Lens sera épargnée par les fortes chaleurs 13/08/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : le bilan contrasté des premières journées de l'OL 13/08/25
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Ligue 1 - Sondage : à quelle place finira l'OL cette saison ? 13/08/25
    Lens - OL : des Lensois sans Gradit, suspendu 13/08/25
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Ligue Europa : l'OL sera dans le chapeau 2 13/08/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
    Ligue Europa : Nice rejoint l'OL et Lille 13/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut