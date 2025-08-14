Sage avant Lens - OL : "Je serai toujours un des leurs"

Huit mois après son limogeage, Pierre Sage va retrouver l’OL ce samedi (17h) avec Lens. Adversaire d’un soir, le coach artésien ne cache pas le lien qu’il possède avec la communauté lyonnaise.
Il avait lancé sa carrière professionnelle d’entraîneur du côté du Bollaert en novembre 2023. Il entamera sa nouvelle vie de coach une nouvelle fois dans l’enceinte nordiste. Clin d’œil du destin, c’est face à l’OL, son ancien club, que Pierre Sage va officiellement lancer sa deuxième expérience de coach avec le RC Lens. Il y aura forcément un peu de nostalgie au moment de retrouver d’anciens joueurs qu’il côtoyait il y a encore huit mois. Mais la compétition fera foi à 17h au moment du coup d’envoi donné par Mr Lissorgue. Pas de sentiments, même si Sage devrait recevoir quelques applaudissements chaleureux du parcage lyonnais à Bollaert. Les supporters de l’OL n’ont pas oublié le travail colossal réalisé entre décembre 2023 et janvier dernier.
"Quelque chose qui nous connecte"
Après avoir scandé son nom contre Ludogorets au lendemain de son licenciement en janvier dernier, les différents groupes de supporters avaient déployé banderoles, mais aussi une standing ovation. C’était à l’occasion d’OL - Angers en mai dernier, alors que Pierre Sage était présent dans les travées du Parc OL. "Il ne le savait pas avant, mais je suis un des leurs. Le fait d’avoir défendu le patrimoine local, l’existence de l’OL et ses performances, d’avoir toujours défendu mon appartenance à cette région et à ce club, il y a quelque chose qui nous connecte, avoue le coach dans les colonnes du Progrès. Je suis encore régulièrement à Lyon, et c’est toujours pareil. Je reçois beaucoup de remerciements. À la fois le 'merci' lié à la peur née de la situation instable de l’OL à un moment, et le 'merci' de la fin de saison après la folle remontée, celui du bonheur."
Samedi, seule la victoire sera belle à l'OL, même face à celui qui a empêché le club de descendre en Ligue 2.
Pierrot montre nous tu es un des nôtres et mets ton équipe C face à nous, où alors un truc plus discret genre une tactique éclatée, un bon 3-3-4, avec un bloc haut et des défenseurs centraux très lents... Il y a plein de solutions 🙂
Pierrot mon pote mon frangin mon poto , tu m'tiens chaud , Pierrot ...
Il sera toujours aussi l'un des nôtres !
Le frère sauveur de la famille OL!
Il reviendra le technicien : il va encore prendre de l'expérience en ligue 1.
Mais pas en conférence de presse ou en itw : j appréciais trop ses analyses.
Le meilleur pour lui mais si possible après le 17 août !
On sent que c'est un gros fan de l'OL et qu'il en a bavé d'avoir été éjecté comme ça fut le cas en début d'année.
Il en viendrait nous le faire aimer encore plus cet idiot-là.
Que l'on ne se méprenne pas, je suis presque certain que Nono Genesio serait tout aussi avide de revenir chez nous.
C'est quand même classe de savoir que de tels entraîneurs soient disposés à revenir un jour.
Je mettrais même un billet à me dire que Peter Bosz "en a eu gros" quand il est parti et qu'il ferait de même...
Pierre Sage n'est resté (en tant qu'entraineur) que très peu de temps, mais ce qu'il a réalisé était fou, et ça personnalité attachante a permis de créé un lien très fort avec les supporters. C'est un peu le cas avec Bosz, mais lui n'a aucune attache avec la ville et le club. Il était juste apprécié pour sa personnalité et son style de jeu. Génésio c'est encore différent, il n'est pas parti par la grande porte... et sa change beaucoup de choses.
Salut Badgone91,
Tout à fait d'accord, les trois cas sont distincts 🙂
Je pense que Peter et Nono ont "fait pénitence" et "amende honorable" depuis leurs passages "manqués" (ou leur fin d'histoire "manquée" pour Nono) à l'OL.
Que l'on soit clair, depuis le départ de Gérard Houiller (cas à part pour Remi Garde selon moi qui n'avait pas non plus voulu poursuivre et s'était barré à Montréal ensuite), tous les entraîneurs se sont depuis tous faire sortir à grands coups de balai, donc pas simple d'affirmer droit dans les yeux que l'on a réussi en tant qu'entraîneur à l'Olympique Lyonnais en ce 21ème siècle :
Jacques Santini (2000–2002)
Paul Le Guen (2002–2005)
Gérard Houllier (2005–2007)
Alain Perrin (2007–2008)
Claude Puel (2008–2011)
Rémi Garde (2011–2014)
Hubert Fournier (2014–2015)
Bruno Génésio (2015–2019)
Sylvinho (2019)
Rudi Garcia (2019–2021)
Peter Bosz (2021–2022)
Laurent Blanc (2022–2023)
Fabio Grosso (2023)
Pierre Sage (2023-2025)
Grand bonhomme ! Profond respect.
Par un étrange destin , celui qui l'a le plus maltraité en le virant brutalement ( c'est très violent à vivre et vraiment il ne méritait pas çà ) , a été aussi celui qui lui a mis le pied à l'étrier ( sans ce concours fou de circonstance ou Grosso s'était mis à dos tous les cadres du vestiaire , et ou Friio voulait el loco , le fou argentin avec qui il était copain, Textor a fait ce choix ( seul ) d'aller le chercher et c'est la meilleure décision qu'il ait prise lors de son tumultueux passage ) .
Le seul héritage positif de Textor dans le foot français aura été de permettre à Sage de se faire un nom