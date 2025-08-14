Sage avant Lens - OL : "Je serai toujours un des leurs"

Huit mois après son limogeage, Pierre Sage va retrouver l’OL ce samedi (17h) avec Lens. Adversaire d’un soir, le coach artésien ne cache pas le lien qu’il possède avec la communauté lyonnaise.

Il avait lancé sa carrière professionnelle d’entraîneur du côté du Bollaert en novembre 2023. Il entamera sa nouvelle vie de coach une nouvelle fois dans l’enceinte nordiste. Clin d’œil du destin, c’est face à l’OL, son ancien club, que Pierre Sage va officiellement lancer sa deuxième expérience de coach avec le RC Lens. Il y aura forcément un peu de nostalgie au moment de retrouver d’anciens joueurs qu’il côtoyait il y a encore huit mois. Mais la compétition fera foi à 17h au moment du coup d’envoi donné par Mr Lissorgue. Pas de sentiments, même si Sage devrait recevoir quelques applaudissements chaleureux du parcage lyonnais à Bollaert. Les supporters de l’OL n’ont pas oublié le travail colossal réalisé entre décembre 2023 et janvier dernier.

"Quelque chose qui nous connecte"

Après avoir scandé son nom contre Ludogorets au lendemain de son licenciement en janvier dernier, les différents groupes de supporters avaient déployé banderoles, mais aussi une standing ovation. C’était à l’occasion d’OL - Angers en mai dernier, alors que Pierre Sage était présent dans les travées du Parc OL. "Il ne le savait pas avant, mais je suis un des leurs. Le fait d’avoir défendu le patrimoine local, l’existence de l’OL et ses performances, d’avoir toujours défendu mon appartenance à cette région et à ce club, il y a quelque chose qui nous connecte, avoue le coach dans les colonnes du Progrès. Je suis encore régulièrement à Lyon, et c’est toujours pareil. Je reçois beaucoup de remerciements. À la fois le 'merci' lié à la peur née de la situation instable de l’OL à un moment, et le 'merci' de la fin de saison après la folle remontée, celui du bonheur."

Samedi, seule la victoire sera belle à l'OL, même face à celui qui a empêché le club de descendre en Ligue 2.