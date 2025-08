Ligue 1 : Romain Lissorgue aux commandes pour Lens - OL

Romain Lissorgue était au sifflet d’Angers – Troyes (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Après Getafe ce samedi, l'OL retrouvera le quotidien de la Ligue 1 avec un déplacement à Lens le 16 août (17h00). Une rencontre dirigée par Romain Lissorgue.

La présaison, ce sera bientôt du passé désormais. Après l'amical contre Getafe ce samedi (19h) à Bourgoin, place aux choses sérieuses : le championnat. Du passé certes, mais sur lequel il faudra s'appuyer pour en tirer des leçons à l'avenir. Après un bilan estival plutôt positif avant le dernier amical, les Rhodaniens se déplacent au stade Bollaert pour y retrouver... Pierre Sage. Comme un symbole pour cette première journée de Ligue 1. Lui qui avait sauvé l'OL de la relégation pendant l'exercice 2023/2024 avant d'être évincé sous les ordres de John Textor. Ce premier match officiel de la saison 2025/2026 sera arbitré par Romain Lissorgue.

Les retrouvailles avec Pierre Sage

Promu dans l'élite française en juillet 2021, il a déjà orchestré les débats lors de deux rencontres de l'OL en Ligue 1. A Strasbourg la saison passée (défaite 4-2) et à Lorient en mars 2022 (victoire 4-1). Brice Parinet Le Tellier ainsi que Gwenael Pasqualotti seront à l'assistance. Comme chaque saison, la VAR sera également au rendez-vous. Jérôme Brisard et Mathieu Grosbost s'en occuperont tandis que Pierre Gaillouste se chargera des remplacements et de l'annonce du temps additionnel le samedi 16 août.