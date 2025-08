Ce mardi, Jonatan Giráldez a pris la parole pour la première fois devant les médias et avec un bon français qui plus est.

Prendre ses marques et trouver progressivement ses repères. Le groupe de l'OL Lyonnes n'est pas encore au complet mais Jonatan Giráldez a déjà pris les commandes de l'entraînement depuis le 21 juillet. L'occasion pour l'entraîneur espagnol de se familiariser avec son nouvel environnement, celui des Fenottes. Lui, qui a passé trois années avec le FC Barcelone (2021-2024) féminin et une année au Spirit de Washington (2024-2025) avant d'atterrir entre Rhône et Saône.

"Nous avons une bonne adaptation depuis quelques semaines"

Manque encore à l'appel quelques internationales : Bacha, Sombath, Majri, Diani, Katoto (France), Hegerberg, Engen (Norvège), Brand (Allemagne) et Tarciane (Brésil), fraîchement titrée avec la Seleção en Copa America. Pas de quoi ralentir le technicien espagnol malgré les absences. Premier rendez-vous contre la Servette FC ce samedi pour le premier match amical de la présaison (14h30). Quoi de mieux pour le staff, afin de mettre en exergue les quelques fondamentaux travaillés ? Peaufiner son contingent et redoubler d'intensité avant la reprise du championnat ? (7 septembre)

Pour l'heure, Jonatan Giráldez prend ses repères à Décines. "Le plus important pour moi au début est de connaître toutes les joueuses à l’entraînement : personnellement, tactiquement et physiquement. Nous avons une bonne adaptation depuis quelques semaines en termes de football, de personnalité. Je suis très content d’être ici." déclarait-il ce mardi matin à la presse régionale dont Olympique-et-Lyonnais.

"Toutes les joueuses ont besoin de recevoir les consignes"

L'entraîneur de 33 ans s'est avoué être assez bavard avec ses nouvelles joueuses depuis son arrivée. "J’aime parler, particulièrement au début parce que les types d’entraînements sont différents des dernières saisons. Pour moi, l’intervention, les vidéos et l’entraînement sont très importants au départ... Parler la même langue en termes de football. Ensuite, quand cette adaptation arrive à son terme, je pourrai moins parler (rires). Je pense que toutes les joueuses ont besoin de recevoir les consignes pour améliorer ce que nous voulons faire sur le terrain." insistait-il. Premier test pour voir si les acquis ont été compris, ce samedi à 14h30 à huis-clos.