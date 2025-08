Mercato : l’OL n’a pas chômé pour attirer Šulc

Pavel Sulc, joueur offensif du Viktoria Plzen (Photo by michal cizek / AFP)

Quatrième recrue de l’été, Pavel Šulc n’a pas mis longtemps à se décider pour rejoindre l’OL. Les discussions entre toutes les parties remontent d’ailleurs à peu de temps.

À peine la signature posée sur le contrat que Pavel Šulc était déjà en tenue. Nouvelle recrue estivale de l’OL depuis lundi soir, le joueur offensif a fait ses débuts à l’entraînement ce mardi matin du côté du GOLTC. Le Tchèque a pu découvrir ses nouveaux coéquipiers et notamment Nemanja Matic qu’il semble porter en très haute estime. À 24 ans, le Ballon d’Or tchèque 2025 devrait faire ses débuts rhodaniens à l’occasion de l’amical entre l’OL et Getafe, samedi à Bourgoin.

Ayant déjà repris le championnat avec le Viktoria Plzen, Šulc s’estime déjà prêt physiquement, lui qui aurait dû jouer un tour de qualification de Ligue des champions ce mardi. Mais tout est allé très vite dans ce dossier, comme le joueur l’a lui-même avoué. "Les premiers contacts remontent à cinq jours, raconte-t-il auprès du club. Ils m’ont contacté par téléphone. Classique (rires). Mais j’étais vraiment content, je me suis senti enthousiaste dès le début. Je me suis dit : 'D’accord, je veux aller à Lyon, et je suis vraiment content.' Je suis là maintenant."

"J'ai apprécié les échanges avec le coach"

Ayant signé jusqu’en juin 2029 avec l’OL, Pavel Šulc semble déjà avoir une certaine cote auprès des supporters sans même avoir joué une minute. Mais c’est bien sur le terrain qu’il va devoir faire ses preuves. Dans quelle position sera-t-il utilisé ? Comme décrit, il peut occuper toutes les positions derrière l’attaquant et cette question a logiquement été au cœur des discussions avant la signature. "J’ai échangé avec le coach et avec Benjamin (Charier, le chef de la cellule de recrutement) et j’ai apprécié ces échanges. Donc, j’ai rapidement pris ma décision." Malgré les restrictions, la cellule montre en tout cas qu’elle peut travailler vite, en espérant que ce soit bien également.