Mercato : Ferri (ex-OL) en route pour un club italien ?

Après cinq ans à Montpellier, Jordan Ferri va découvrir l'Italie. Le joueur et la Sampdoria auraient un accord un contrat de deux ans avec le club de Serie B.

Jordan Ferri va vivre une nouvelle aventure. Le milieu de terrain de 33 ans devrait s’engager avec la Sampdoria dans les prochaines heures, d'après Foot Mercato. Le milieu et le club italien, relégué en Serie B depuis 2023, aurait trouvé un accord sur la base de deux saisons. Ce départ marque la fin de son passage à Montpellier, entamé en 2019. En six ans, Ferri a porté 173 fois le maillot pailladin en Ligue 1. Avant cela, il a longtemps évolué à Lyon, son club formateur, où il a débuté en professionnel en 2012. Avec l’OL, il a disputé 213 matchs pour 12 buts, toutes compétitions confondues. Il avait aussi connu un prêt à Nîmes en 2018-2019.

Montpellier voulait se séparer des gros salaires

Ferri va quitter la France pour la première fois de sa carrière et ainsi découvrir l'Italie. La descente de Montpellier en Ligue 2 a accéléré son départ. Le club souhaitait alléger sa masse salariale et Ferri, parmi les plus gros salaires du vestiaire, a reçu cette offre de la Sampdoria. L’opportunité d’un dernier beau défi à l’étranger a pesé dans la balance. Le joueur est attendu à Gênes dans les prochaines heures pour la visite médicale et la signature de son contrat.