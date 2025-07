OL Lyonnes : reprise pour les Fenottes ce lundi 21 juillet

Les joueuses de l’OL féminin avant Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L’heure de la reprise a sonné pour les Lyonnaises, mais la rentrée se fera en petit comité, Euro oblige. L'effectif a été fortement modifié.

La saison passée, l'OL Lyonnes a glané un 18e titre de championne de France en venant à bout du PSG, 3-0 en finale. Cependant, les Fenottes ont été éliminées en seizième de finale de la Coupe de France contre Reims (0-0, 10-9 t.a.b). De plus, Arsenal a fait tomber l'équipe de Joe Montemurro en demi-finales de la Ligue des champions (5-3 sur la double confrontation).

La direction lyonnaise a alors choisi de le remercier à l'intersaison. Pour l'exercice 2025-2026, c'est Jonatan Giraldez qui prendra les rênes de la formation rhodanienne. Son staff est d'ailleurs bien garni dans l'optique de viser un triplé Championnat - Coupe - Ligue des champions. Ce lundi 21 juillet, les Lyonnaises reprennent le chemin de l'entraînement sous les ordres de l'ancien technicien du FC Barcelone. Elles seront une petite vingtaine dont Wendie Renard, qui n'avait plus vécu un tel temps de repos à l'été depuis bien longtemps.

Un groupe réduit pour la reprise

Le retour sur les terrains de l’OL Lyonnes se fera sans plusieurs internationales, encore engagées ou récemment sorties de l’Euro en Suisse. Diani, Katoto, Majri, Bacha et Sombath avec la France. Hegerberg et Engen avec la Norvège. Wandeler avec la Suisse. Egurrola avec les Pays-Bas. Et Brand avec l'Allemagne. De plus, Tarciane de Lima ne sera pas non plus présente puisqu'elle participe à la Copa América avec le Brésil.

De nombreux mouvements à l'intersaison

D'un côté, plusieurs joueuses se sont envolées vers d'autres projets : Ellie Carpenter à Chelsea, Vanessa Gilles au Bayern Munich, Sara Däbritz au Real Madrid, Laura Benkarth au SC Fribourg, Daniëlle van de Donk au London City Lionesses et Eugénie Le Sommer au Deportivo Toluca FC. Sofia Huerta et Dzsenifer Marozsán, quant à elles, sont arrivées au bout de leur contrat avec le club rhodanien.

D'un autre côté, la direction de Fenottes a bouclé l'arrivée de huit recrues. Marie-Antoinette Katoto (PSG), Jule Brand (Wolfsburg), Ingrid Engen (FC Barcelone), Korbin Albert (PSG), Ashley Lawrence (Chelsea), Lily Yohannes (Ajax Amsterdam) et plus récemment Teagan Micah (Liverpool). À noter également la venue d'une jeune norvégienne de 16 ans : Elida Kolbjørnsen. Retour de la Première Ligue pour l'OL Lyonnes le dimanche 7 septembre 2025, avec la réception de l'OM.