OL - Mercato : Kluivert, une piste du "réseau" Fonseca ?

Dans le viseur de l’OL, Ruben Kluivert évolue du côté de Casa Pia. Un club dans lequel joue également José Fonte, un joueur que connait bien Paulo Fonseca.

Il reste avant tout des autorisations administratives avant de pouvoir espérer voir l’OL officialiser l’arrivée de recrues dans cet été. Le mercato a beau avoir ouvert ses portes le 16 juin dernier, toujours aucun renfort à se mettre sous la dent côté lyonnais. La relégation administrative en Ligue 2 a forcément joué sur ce retard, mais douze jours après le maintien, c’est le statu quo à Décines. Afonso Moreira est bien au GOLTC, mais rien n’a encore été acté concernant l’arrivée du jeune ailier portugais (20 ans). Le Portugal, terrain de jeu préféré de la cellule de recrutement pour flairer les bons coups ? Il se pourrait bien puisque la deuxième potentielle recrue rhodanienne viendrait tout droit de Casa Pia, neuvième du championnat la saison passée. Encore une piste mise en avant par Paulo Fonseca et validée par tout le board lyonnais ?

Fonte et Fonseca ont travaillé ensemble à Lille

Samedi, après la victoire de l’OL contre Villefranche (1-0), l’entraîneur avait confessé "avoir un bon réseau" et pouvoir construire l’équipe à son image, au contraire de la saison passée. "Nous avons des noms, on sait ce que nous voulons." Est-ce qu’il va s’appuyer sur certaines connaissances ? Avec Ruben Kluivert, cela semble être le cas à première vue. Le défenseur néerlandais de 24 ans a évolué la saison passée aux côtés de José Fonte, capitaine de cette formation qu’est Casa Pia. Or, l’ancien international portugais connait bien Paulo Fonseca pour l’avoir eu comme coach à Lille. Alors, entre le travail de la cellule de recrutement en amont sur Kluivert et le réseau de l’entraîneur portugais, il pourrait bien y avoir eu un travail d’équipe dans ce dossier en passe d'aboutir.