Sous la pluie et la grisaille, l'OL a dominé Villefranche ce samedi (1-0). Un premier match amical durant lequel le staff a procédé à une large revue d'effectif.

Il aura fallu attendre près de 45 minutes avant de voir le duel entre l'OL et le FC Villefranche-Beaujolais débuter. La pluie et les orages ont perturbé l'organisation et forcé les officiels à décaler de quelques instants le coup d'envoi. Avec cette affiche rhodanienne, les hommes de Paulo Fonseca (qui a observé la partie depuis la tribune) ont lancé véritablement leur préparation. Un match qui devait avant tout servir à remettre la machine en route et à faire monter le curseur.

Un premier acte assez équilibré

On a d'ailleurs vu qu'il manquait beaucoup d'automatismes au premier 11 qui a entamé la rencontre. Si Rémi Himbert et Khalis Merah ont failli ouvrir le score après moins d'une minute, la suite fut plus difficile pour l'Olympique lyonnais. Les Caladois ont fait jeu égal avec leur adversaire, même si Saël Kumbedi (3e) Tanner Tessman (24e) et Enzo Molebe (28e) n'était pas loin de marquer.

Il faut surtout retenir que le pensionnaire de National a admirablement pressé les coéquipiers de Clinton Mata pendant 25 minutes, avant que ces derniers ne reprennent un peu plus le contrôle de la possession. Au terme de la première période, le staff avait prévu de changer toute l'équipe, ce qu'il a fait.

Gomes Rodriguez et De Carvalho marquent des points

Et visiblement, ces onze nouveaux joueurs ont eu des consignes après ce premier acte. Ou du moins, ils ont montré un bien meilleur visage. Plus actif, plus pressant, ajoutant à cela une meilleure circulation de balle, l'OL a beaucoup plus gêné Villefranche.

Mathys De Carvalho, Alejandro Gomes Rodriguez et Malick Fofana, notamment, ont été très en vue. L'heure de jeu passée, le premier a servi en profondeur le deuxième, qui a éliminé le gardien avant de frapper. Une tentative non cadrée, mais que le troisième a redressé, forçant le défenseur à faire une main. Une faute dans la surface sanctionnée par Corentin Tolisso (1-0, 65e). Le jeune Anglais fut un véritable poison pour l'arrière-garde caladoise, quand le néo-professionnel a été particulièrement combatif.

Prochain match : le RWDM Brussels mercredi

Il y aura évidemment des choses à redire, comme pour toute première rencontre de préparation. Quelques oublis défensifs et une coordination dans les mouvements à revoir, ce qui devra être travaillé dans les prochaines semaines. Mercredi, l'Olympique lyonnais défiera le RWDM Brussels (10h30) pour son deuxième match de l'été.

Le premier 11 de l'OL face à Villefranche : Descamps - Kumbedi, Mata, Caleta-Car, Chaïb - Tessmann, Matic, Merah - Laaziri, Molebe, Himbert

Le 11 de l'OL en 2e mi-temps : Diarra - Maitland-Niles, Barisic, Niakhaté, Abner - Tolisso, Akouokou, Diawara - De Carvalho, Gomes Rodriguez, Fofana