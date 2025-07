Face à l'OL, Villefranche veut tester sa faculté à "souffrir ensemble"

Pendant que l'OL fera sa première sortie de l'été, le FC Villefranche-Beaujolais jouera déjà son troisième match amical. Le club de National entend se servir de ce duel de samedi (10h30) pour apprendre.

Après Décines-Charpieu l'an dernier (7-0), l'OL entame sa campagne de matchs amicaux 2025 contre un autre club partenaire. Ce samedi à 10h30, il se testera face au FC Villefranche-Beaujolais, pensionnaire de National. Une entrée en matière à priori à la portée des hommes de Paolo Fonseca.

Certes, les Caladois ont repris l'entraînement une semaine avant l'Olympique lyonnais, avec notamment un stage à l’Alpe d’Huez. Mais il s'agissait surtout d'un voyage de cohésion, sans travail avec ballon. Ce qui fait dire à Edouard Chabas, responsable du recrutement, que "les deux équipes seront au même point."

Deux défaites pour Villefranche jusqu'à présent

Pourtant, le FCVB devrait avoir quelques repères en plus, lui qui a déjà joué deux affiches de préparation. Et de belles confrontations de surcroît, avec des oppositions contre Clermont (1-2) et Nancy (1-3). Deux revers n'ayant pas la même saveur. "Le premier était vraiment encourageant dans le jeu. Pour le second, nous sommes tombés contre une équipe nancéienne bien plus prête athlétiquement et meilleure qualitativement, confie le dirigeant rhodanien. On a souffert, même si tout n'est pas à jeter car on a gardé les principes travaillés jusqu'à présent. C'est sur l'aspect dualité que l'on a été défaillants."

Au moins, les protégés de Fabien Pujo sont fixés. Ce qui était leur volonté au moment de choisir des adversaires évoluant dans des divisions supérieures. "Nous avons pris le parti de disputer des rencontres difficiles face à des Ligue 2 (3, en plus d'Annecy, NDLR) et une Ligue 1. L'objectif est d'être tout de suite dans une adversité importante, notamment dès le début de la préparation", explique Edouard Chabas.

"Plaisir" et "souffrance"

Ce duel au GOLTC peut ressembler à de la Coupe de France, mais il servira avant tout de base d'observation pour les deux staffs. "Il y aura une grande notion de plaisir dans le fait d'affronter l'OL. Je ne suis pas sûr que tous les joueurs aient pu se mesurer à un club de cette envergure. On ne vient pas pour prendre des photos, mais je pense que c'est bien d'affronter ce qui se fait presque de mieux. Pour nous, l'idée sera travailler le côté sans ballon, être dans le dur, souffrir ensemble, détaille-t-il. Ce sera intéressant de voir ça."

Pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, il s'agira principalement d'une première mise en route, avec sans doute beaucoup de rotations. Mais la Ligue 1 reprend dans moins d'un mois. Ils ne doivent pas traîner, d'autant plus qu'il a fallu digérer les jours compliqués entre le 24 juin et le 9 juillet. Sur ce laps de temps, les Lyonnais furent envoyés en Ligue 2 par la DNCG.

L'OL veut oublier son début d'été mouvementé

A présent sauvés pour 2025-2026, sont-ils déjà passés à la suite ? Les prochaines échéances nous donneront assez vite la réponse. Mais selon le membre de l'organigramme caladois, la réponse est affirmative. "Ce sera oublié dès l'échauffement. Si l'incertitude planait encore, ça pourrait être dans un coin de leur tête, mais là, je pense qu'ils ne l'auront plus à l'esprit."

Un match intriguant et intéressant pour plusieurs raisons entre deux équipes n'ayant jusqu'à présent que deux affrontements officiels à leur actif. On a par exemple hâte de voir à l'œuvre les jeunes footballeurs qui auront sans doute du temps de jeu. Il nous tarde surtout de parler ballon après des semaines au cours desquelles le sportif avait laissé sa place à l'économie.