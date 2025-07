OL - DNCG : John Textor poursuit ses provocations

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

S'il paraît aujourd'hui loin de Lyon, John Textor garde une rancune vis-à-vis du football français. Sa dernière publication sur Instagram est d'ailleurs destinée à la DNCG.

En ce moment, il a d'autres problèmes à gérer, et sans doute d'autres projets en tête. Pourtant, John Textor ne peut pas s'empêcher d'adresser des messages et des piques à l'encontre des instances du football français. La DNCG, surtout, est dans son viseur.

Il s'était exprimé il y a dix jours à ce sujet à l'antenne d'une radio britannique. Et voilà qu'il a recommencé vendredi soir. Cette fois-ci, l'allusion à peine voilée est venue des réseaux sociaux, plus précisément d'Instagram. Une publication qui en dit tout de même beaucoup sur la rancune de l'Américain envers l'instance de contrôle.

"Recruter sans menottes, un vrai plaisir"

Dans celle-ci, on voit un récapitulatif de l'ensemble des six joueurs acquis par Botafogo, suite à l'arrivée officielle de Danilo (Nottingham Forest). Dans ce post, l'homme d'affaires écrit : "Conquérir des trophées et recruter sans menottes, c'est un vrai plaisir. Quel bonheur de diriger un club sans programme politique impliqué."

Story Instagram de John Textor

Une phrase directement à l'intention du football hexagonal, et une critique envers la Direction nationale du contrôle de gestion. Rappelons que l'instance et John Textor n'ont jamais été sur la même longueur d'onde, ce qui a failli coûter très cher à l'OL. La DNCG n'a pas apprécié sa gestion de l'Olympique lyonnais, l'envoyant en Ligue 2 en première instance le 24 juin dernier.

Il reste le patron d'EGH

Après l'arrivée de Michele Kang, secondée par Michael Gerlinger, tout a été mis à plat, et les Rhodaniens pourront bien évoluer en Ligue 1 suite à l'appel du 9 juillet. De son côté, celui qui reste le patron d'Eagle Football Holding a rendu son tablier de l'organigramme d'Eagle Football Group (ex-OL Groupe). Dans les faits, il n'est donc plus lié aux décisions courantes concernant les septuples champions de France (2002-2008). Reste à voir si cela durera.