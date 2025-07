Rayan Cherki (ex-OL) : "J'ai appris à jouer au foot dans la rue"

Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City – Wydad AC (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Dans une entrevue avec City Magazine, l'ancien joueur de l'OL, Rayan Cherki, s'est confié sur ses inspirations footballistiques.

Rayan Cherki restera un enfant du club. Né dans le Rhône, il a connu toutes les catégories d'âge à l'OL avant d'être lancé dans le grand bain en Ligue 1. Il avait alors seulement 16 ans et 2 mois, le samedi 19 octobre 2019 face au DFCO (0-0). La suite appartient à l'histoire du club rhodanien. Au total, il a marqué 29 buts et délivré 45 passes décisives en 185 matchs sous la tunique blanche. La saison passée, il a terminé meilleur passeur de Ligue 1 (11) et de Ligue Europa (8).

Par ailleurs, il a connu ses deux premières sélections en équipe de France en Ligue des Nations contre l'Espagne et l'Allemagne : un but et une passe décisive. Puis, le joueur de 21 ans a posé ses valises à Manchester City. Il a directement participé au Mondial des clubs avec les Cityzens (quatre rencontres, une réalisation et une offrande). En outre, le meneur de jeu a tenu à revoir ses anciens coéquipiers à l'OL récemment.

"C'est mon père qui m'a tout appris"

Dans un entretien accordé à City Magazine, Rayan Cherki s'est exprimé au sujet de l'origine de sa passion pour le ballon rond. "J’ai appris à jouer au football dans la rue, dans les quartiers, sur le béton. Donc, naturellement, c’est ancré en moi, et ça ne changera jamais. Ça apporte un style différent. On sait que ce genre de joueurs devient rare aujourd’hui. C’est pourquoi ce style doit être préservé, affiné et amélioré chaque jour. Ce n’est pas une partie de mon ADN… c’est mon ADN", a-t-il déclaré.

"C’est mon père qui m’a tout appris, donc je dirais que les bases viennent de lui. C’est lui mon inspiration. Il m’a appris ce que signifient vraiment la résilience et la détermination. Ce qu’il faut pour viser le plus haut niveau. Tout vient de lui, et de personne d’autre", a-t-il ajouté.

"Je veux faire plaisir au public"

De plus, le joueur formé à l'OL a évoqué sa façon de voir le football d'aujourd'hui. "Mon style est simple : j’aime jouer avec le ballon, faire des gestes techniques et aider mes coéquipiers. Je suis là pour rendre les gens heureux, et c’est très important pour moi. J’aime dribbler et jouer avec joie. On peut le ressentir à chaque match. Je donne tout pour l’équipe et j’essaie de faire plaisir à mes coéquipiers et aux spectateurs", a conclu Rayan Cherki.