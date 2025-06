Guardiola sous le charme de Cherki (ex-OL)

Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City – Wydad AC (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Buteur pour sa deuxième sortie avec Manchester City, Rayan Cherki a fait taire certaines critiques. Son nouvel entraîneur, Pep Guardiola, est lui déjà sous le charme.

Ayant signé le 10 juin dernier, Rayan Cherki a rapidement dû se fondre dans l’univers de Manchester City. Le club anglais participant à la Coupe du monde des clubs cet été, le néo international français a vite fait ses valises pour prendre la direction des États-Unis avec son nouveau club. Toutefois, l’acclimatation semble bien se passer entre un bizutage réussi devant ses nouveaux coéquipiers et un premier but inscrit dans la nuit de dimanche à lundi contre le club d’Al-Aïn.

S’il était remplaçant au coup d’envoi, le quart d’heure de jeu offert par Pep Guardiola a suffi pour se mettre en évidence dans la large victoire des Cityzens (6-0). Comme certains partenaires, Guardiola est sous le charme de l’ancien joueur offensif de l’OL. "Nous connaissons son potentiel. C’est un joueur qui aime le ballon. Je vois beaucoup de choses lors des séances d’entraînement et je me dis : "Quel joueur !""

"Les recrues ont besoin de temps"

Il a donc fallu à peine quinze jours à Rayan Cherki pour séduire l’environnement mancunien. Cependant, sa première contre le Wydad AC a montré que la critique pouvait arriver aussi vite que les éloges. Sur ce point, Pep Guardiola a donc demandé aux suiveurs et observateurs de faire preuve d’un peu de patience. "En tant que nouveau joueur, comme c’est le cas pour Tijjani Reijnders, Marcus Bettinelli et Rayan Aït-Nouri, ils ont besoin d’un peu de temps pour nous connaître, pour savoir ce que l’on veut". Contre la Juventus Turin ce jeudi 26 juin, Rayan Cherki aura la possibilité de montrer un peu plus l’étendue de son talent.