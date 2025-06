Retenue dans le groupe de 23 des Pays-Bas, Damaris Egurrola participera à l’Euro 2025 en Suisse. La milieu de l’OL Lyonnes affrontera la France, l’Angleterre et le pays de Galles à partir du 5 juillet.

Quand les yeux sont tournés vers les Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs, chez les filles, c’est avant tout vers la Suisse qu’ils sont dirigés. A compter du 2 juillet, l’Euro 2025 se tiendra chez nos voisins et l’équipe de France espère enfin faire bonne figure avec un potentiel premier titre sur la scène continentale. Il faudra déjà passer la phase de groupe avec une poule des plus relevées. Deux nations championnes d’Europe avec l’Angleterre et les Pays-Bas. Au sein de la nation batave, les joueuses françaises de l’OL Lyonnes retrouveront une coéquipière avec Damaris Egurrola et une ancienne avec Daniëlle van de Donk, qui vient de rejoindre le London City Lionesses.

Durant le week-end, Andries Jonker a dévoilé la liste des 23 joueuses retenues, même si cela était avant tout un secret de polichinelle. Elles avaient déjà toutes rejoint le camp de base des Pays-Bas depuis plusieurs heures déjà. Après l’Euro 2022, Damaris Egurrola va disputer son deuxième tournoi continental.

Son programme à l’Euro :