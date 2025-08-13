Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : quelle place pour Alejandro Gomes Rodríguez cette saison ?

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Intégré au groupe professionnel tout au long de la préparation, Alejandro Gomes Rodríguez est aujourd'hui le deuxième avant-centre de l'OL. Le club espère en ajouter un troisième, ce qui devrait conduire l'Anglais à effectuer des allers-retours en réserve.

    Titulaire face à Bourg-en-Bresse samedi matin (1-3), Alejandro Gomes Rodríguez n'est ensuite pas apparu conte Getafe quelques heures plus tard (2-1). Logique, l'objectif du staff contre les Espagnols étant clairement de donner 90 minutes à un maximum de membres du 11 de départ face à Lens (16/08). Au poste de numéro 9, sauf blessure d'ici au prochain match, c'est Georges Mikautadze qui aura ce rôle, prenant la relève d'Alexandre Lacazette.

    Son compère anglais, lui, pourrait être du voyage et s'assoir sur le banc. Car actuellement, il est le numéro 2 dans la hiérarchie des attaquants. On a d'ailleurs vu qu'il bénéficiait de la confiance de Paulo Fonseca, participant à l'ensemble de la préparation avec les professionnels et disputant cinq rencontres amicales.

    Un premier but qui en appelle d'autres

    À 17 ans, l'ancien de Southampton a su saisir cette chance en marquant en plus un but sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Le premier d'une longue série au haut niveau, sans doute, au vu de sa détermination. "Il n'a peur de rien. C'est un joueur qui veut dominer dans le dernier tiers en numéro 9 et qui a pleinement confiance en sa capacité à le faire contre n'importe quel adversaire, nous confiait l'an dernier son préparateur personnel, Brodie CouzinsC'est une éponge à informations et je suis sûr que Lyon est le lieu idéal pour lui permettre de montrer son talent au monde entier."

    Apparu à une reprise en Ligue 1 lors de l'exercice 2024-2025, il a surtout montré de belles choses avec la réserve pour sa première année dans le Rhône. L'international U18 avec les Young Trees Lions a ainsi confirmé les qualités entrevues avant son arrivée. "Sa principale force, c'est sa puissance, notamment lorsqu'il court. On a l'impression qu'il repart toujours avec le ballon dans un duel, qu'il a tous les contres, observait Lilian Coponat, son ancien coéquipier, dans ces colonnes. Je pense que c'est lié aussi à son envie. Il veut toujours marquer. C'est ce qui m'a frappé chez lui. Et pour un 2008, c'est quand même fort."

    Encore un peu juste en doublure

    En avance effectivement sur beaucoup de garçons de son âge, Gomes Rodríguez semble cependant encore un peu tendre pour incarner ce statut de deuxième avant-centre à l'OL. C'est en tout cas ce que laisse entendre le club à travers Matthieu Louis-Jean. "Il va nous falloir un attaquant supplémentaire car on est un peu légers avec seulement Georges (Mikautadze) et le jeune Ale", a indiqué le directeur technique. Fonseca lui parlait de "deux ou trois recrues offensives", à venir.

    L'Olympique lyonnais entend donc attirer un nouveau numéro 9 lors de ce mercato. Potentiellement un élément plus référencé, déjà prêt à concurrencer le buteur géorgien. Gomes Rodríguez, lui, devrait osciller entre le groupe professionnel et la réserve. Un moyen de jouer et de poursuivre son apprentissage.

    Gomes Rodríguez et Himbert, deux 2008, ont pris date

    Comme un autre membre de la génération 2008, Rémi Himbert, le natif de Caracas, en Colombie, a pu grandir au contact des "grands" durant tout l'été. Mais il lui reste encore des aspects du jeu à travailler. "Je pense qu'avec lui, il s'agit essentiellement d'être un peu plus mature, de savoir quand il faut aller à fond et quand il faut ralentir, détaillait Brodie Couzins. Il n'est pas nécessaire de jouer à cent à l'heure pendant 90 minutes, mais c'est quelque chose que l'on apprend en jouant avec des partenaires d'expérience."

    Décrit comme un "bon camarade", Gomes Rodríguez a en tout cas marqué des points durant cette présaison. D'un naturel "chambreur", selon Coponat, il est "un peu fou, mais très gentil. C'est un garçon agréable à vivre." Une bonhomie mêlée à une forte détermination qui lui permet pour l'instant de se frayer petit à petit une place au sein de l'OL.

    à lire également
    Adam Karabec sous le maillot d'Hambourg
    L'OL avec Adam Karabec à Lens ?
    6 commentaires
    1. Avatar
      bretonico - mer 13 Août 25 à 8 h 18

      Quelle place ?? Bah la meilleure, pardi !... Sur le terrain^^

      C'est un jeune qui j'apprécie depuis son arrivée au club, on sent effectivement qu'il a confiance en lui, tout au moins dans ses interviews. Il est peut-être un peu "remplit de certitudes comme un adolescent", mais dans le foot pro il en faut, c'est certain, en tout cas on lui devine une sacrée volonté, de la grinta.
      Et il a su répondre présent sur le peu de temps qu'il a eu en prépa, j'espère malgré l'arrivée probable d'un attaquant qu'il aura sa chance en qualité de troisième attaquant, et qui sait il peut aussi gravir les échelons rapidos s'il s'affirme comme un tout bon... Bonne chance à toi Alejandro pour cette année !

      Signaler
      1. ShinSekai - mer 13 Août 25 à 8 h 45

        Au delà du fait qu'il soit encore un peu "tendre" il a surtout un profil trop proche de celui de George. On est mauvais de la tête en attaque, sur centre comme sur CPA, on gagnerait à visé un 9 plus fort dans ces domaines là. Si c'est pour empiler les petits qui prennent la profondeur c'est un peu dommage!

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 13 Août 25 à 8 h 40

      Alors lui svp ne nous faites pas une amine Gouiri , il faut le garder absolumement et le faire jouer par petites touches de temps en temps .
      Ce qu'il fait a son age c'est exceptionnel et il a tout pour devenir un grand avant centre

      Signaler
      1. s.k
        s.k - mer 13 Août 25 à 8 h 45

        Il ne faut pas abuser non plus plus exceptionnel c’est marqué en amical ?
        Ce que yamal fait est exceptionnel il faut peser les mots

        Signaler
    3. s.k
      s.k - mer 13 Août 25 à 8 h 44

      La priorité devrait être le poste d’ailier droit
      On a ce jeune en attaque et molebe
      Mais bon je peux comprendre le staff si mikau se blesse 4 mois ou même toute la saison ça fait pas sérieux
      Ils ont montré des qualités pas assez rassurantes je suis d’accord mais bon soit on leur fait confiance soit on ne fait pas
      J’ai envie de dire priorité ailier droit et si il y’a encore des sous pourquoi pas

      Signaler
    4. Avatar
      pathetikOL - mer 13 Août 25 à 8 h 50

      à Fonseca de l'accompagner c'est le rôle d'un coach, et le rôle d'un joueur, c'est de le comprendre et de faire les efforts pour prouver qu'il mérite la confiance.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
    Ligue Europa : Nice rejoint l'OL et Lille 09:25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Académie : deux joueurs retenus avec l’équipe de France U16 08:40
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : quelle place pour Alejandro Gomes Rodríguez cette saison ? 08:00
    Adam Karabec sous le maillot d'Hambourg
    L'OL avec Adam Karabec à Lens ? 07:30
    Adam Karabec prêté un an à l'OL
    Mercato : Adam Karabec débarque en prêt à l’OL 12/08/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso, seul joueur de l’OL au-dessus des 100 matchs de Ligue 1 12/08/25
    Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
    Mercato : Geubbels (ex-OL) de retour en Ligue 1 ? 12/08/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay, Negri et Hamdani avec l’équipe de France U17 12/08/25
    d'heure en heure
    Tarciane, joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane, la dernière attendue du groupe 12/08/25
    Nemanja Matic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Matic, dernier résistant d’une réduction salariale 12/08/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : déplacement contrasté à Valence pour les U19 et U17 12/08/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Mercato : Fofana toujours dans le viseur du Bayern ? 12/08/25
    Dzsenifer Marozsan a quitté l'OL Lyonnes et rejoint Al Qadsiah
    Mercato : après l’OL Lyonnes, Marozsan rebondit en Arabie saoudite 12/08/25
    Djibrail Dib sous ses nouvelles couleurs
    Djibrail Dib (ex-OL) grièvement blessé dans un accident de voiture 12/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif toujours en salle d’attente 12/08/25
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL - Mercato : la FIFA veut frapper fort contre la multipropriété 12/08/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Jonatan Giráldez, un des plus jeunes entraîneurs de la Première Ligue 12/08/25
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Mikautadze, un flambeau à récupérer et à assumer 12/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut