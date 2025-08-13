OL : quelle place pour Alejandro Gomes Rodríguez cette saison ?

Intégré au groupe professionnel tout au long de la préparation, Alejandro Gomes Rodríguez est aujourd'hui le deuxième avant-centre de l'OL. Le club espère en ajouter un troisième, ce qui devrait conduire l'Anglais à effectuer des allers-retours en réserve.
Titulaire face à Bourg-en-Bresse samedi matin (1-3), Alejandro Gomes Rodríguez n'est ensuite pas apparu conte Getafe quelques heures plus tard (2-1). Logique, l'objectif du staff contre les Espagnols étant clairement de donner 90 minutes à un maximum de membres du 11 de départ face à Lens (16/08). Au poste de numéro 9, sauf blessure d'ici au prochain match, c'est Georges Mikautadze qui aura ce rôle, prenant la relève d'Alexandre Lacazette.
Son compère anglais, lui, pourrait être du voyage et s'assoir sur le banc. Car actuellement, il est le numéro 2 dans la hiérarchie des attaquants. On a d'ailleurs vu qu'il bénéficiait de la confiance de Paulo Fonseca, participant à l'ensemble de la préparation avec les professionnels et disputant cinq rencontres amicales.
Un premier but qui en appelle d'autres
À 17 ans, l'ancien de Southampton a su saisir cette chance en marquant en plus un but sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Le premier d'une longue série au haut niveau, sans doute, au vu de sa détermination. "Il n'a peur de rien. C'est un joueur qui veut dominer dans le dernier tiers en numéro 9 et qui a pleinement confiance en sa capacité à le faire contre n'importe quel adversaire, nous confiait l'an dernier son préparateur personnel, Brodie Couzins. C'est une éponge à informations et je suis sûr que Lyon est le lieu idéal pour lui permettre de montrer son talent au monde entier."
Apparu à une reprise en Ligue 1 lors de l'exercice 2024-2025, il a surtout montré de belles choses avec la réserve pour sa première année dans le Rhône. L'international U18 avec les Young Trees Lions a ainsi confirmé les qualités entrevues avant son arrivée. "Sa principale force, c'est sa puissance, notamment lorsqu'il court. On a l'impression qu'il repart toujours avec le ballon dans un duel, qu'il a tous les contres, observait Lilian Coponat, son ancien coéquipier, dans ces colonnes. Je pense que c'est lié aussi à son envie. Il veut toujours marquer. C'est ce qui m'a frappé chez lui. Et pour un 2008, c'est quand même fort."
Encore un peu juste en doublure
En avance effectivement sur beaucoup de garçons de son âge, Gomes Rodríguez semble cependant encore un peu tendre pour incarner ce statut de deuxième avant-centre à l'OL. C'est en tout cas ce que laisse entendre le club à travers Matthieu Louis-Jean. "Il va nous falloir un attaquant supplémentaire car on est un peu légers avec seulement Georges (Mikautadze) et le jeune Ale", a indiqué le directeur technique. Fonseca lui parlait de "deux ou trois recrues offensives", à venir.
L'Olympique lyonnais entend donc attirer un nouveau numéro 9 lors de ce mercato. Potentiellement un élément plus référencé, déjà prêt à concurrencer le buteur géorgien. Gomes Rodríguez, lui, devrait osciller entre le groupe professionnel et la réserve. Un moyen de jouer et de poursuivre son apprentissage.
Gomes Rodríguez et Himbert, deux 2008, ont pris date
Comme un autre membre de la génération 2008, Rémi Himbert, le natif de Caracas, en Colombie, a pu grandir au contact des "grands" durant tout l'été. Mais il lui reste encore des aspects du jeu à travailler. "Je pense qu'avec lui, il s'agit essentiellement d'être un peu plus mature, de savoir quand il faut aller à fond et quand il faut ralentir, détaillait Brodie Couzins. Il n'est pas nécessaire de jouer à cent à l'heure pendant 90 minutes, mais c'est quelque chose que l'on apprend en jouant avec des partenaires d'expérience."
Décrit comme un "bon camarade", Gomes Rodríguez a en tout cas marqué des points durant cette présaison. D'un naturel "chambreur", selon Coponat, il est "un peu fou, mais très gentil. C'est un garçon agréable à vivre." Une bonhomie mêlée à une forte détermination qui lui permet pour l'instant de se frayer petit à petit une place au sein de l'OL.
Quelle place ?? Bah la meilleure, pardi !... Sur le terrain^^
C'est un jeune qui j'apprécie depuis son arrivée au club, on sent effectivement qu'il a confiance en lui, tout au moins dans ses interviews. Il est peut-être un peu "remplit de certitudes comme un adolescent", mais dans le foot pro il en faut, c'est certain, en tout cas on lui devine une sacrée volonté, de la grinta.
Et il a su répondre présent sur le peu de temps qu'il a eu en prépa, j'espère malgré l'arrivée probable d'un attaquant qu'il aura sa chance en qualité de troisième attaquant, et qui sait il peut aussi gravir les échelons rapidos s'il s'affirme comme un tout bon... Bonne chance à toi Alejandro pour cette année !
Au delà du fait qu'il soit encore un peu "tendre" il a surtout un profil trop proche de celui de George. On est mauvais de la tête en attaque, sur centre comme sur CPA, on gagnerait à visé un 9 plus fort dans ces domaines là. Si c'est pour empiler les petits qui prennent la profondeur c'est un peu dommage!
Alors lui svp ne nous faites pas une amine Gouiri , il faut le garder absolumement et le faire jouer par petites touches de temps en temps .
Ce qu'il fait a son age c'est exceptionnel et il a tout pour devenir un grand avant centre
Il ne faut pas abuser non plus plus exceptionnel c’est marqué en amical ?
Ce que yamal fait est exceptionnel il faut peser les mots
La priorité devrait être le poste d’ailier droit
On a ce jeune en attaque et molebe
Mais bon je peux comprendre le staff si mikau se blesse 4 mois ou même toute la saison ça fait pas sérieux
Ils ont montré des qualités pas assez rassurantes je suis d’accord mais bon soit on leur fait confiance soit on ne fait pas
J’ai envie de dire priorité ailier droit et si il y’a encore des sous pourquoi pas
à Fonseca de l'accompagner c'est le rôle d'un coach, et le rôle d'un joueur, c'est de le comprendre et de faire les efforts pour prouver qu'il mérite la confiance.