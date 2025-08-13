OL : quelle place pour Alejandro Gomes Rodríguez cette saison ?

Intégré au groupe professionnel tout au long de la préparation, Alejandro Gomes Rodríguez est aujourd'hui le deuxième avant-centre de l'OL. Le club espère en ajouter un troisième, ce qui devrait conduire l'Anglais à effectuer des allers-retours en réserve.

Titulaire face à Bourg-en-Bresse samedi matin (1-3), Alejandro Gomes Rodríguez n'est ensuite pas apparu conte Getafe quelques heures plus tard (2-1). Logique, l'objectif du staff contre les Espagnols étant clairement de donner 90 minutes à un maximum de membres du 11 de départ face à Lens (16/08). Au poste de numéro 9, sauf blessure d'ici au prochain match, c'est Georges Mikautadze qui aura ce rôle, prenant la relève d'Alexandre Lacazette.

Son compère anglais, lui, pourrait être du voyage et s'assoir sur le banc. Car actuellement, il est le numéro 2 dans la hiérarchie des attaquants. On a d'ailleurs vu qu'il bénéficiait de la confiance de Paulo Fonseca, participant à l'ensemble de la préparation avec les professionnels et disputant cinq rencontres amicales.

Un premier but qui en appelle d'autres

À 17 ans, l'ancien de Southampton a su saisir cette chance en marquant en plus un but sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Le premier d'une longue série au haut niveau, sans doute, au vu de sa détermination. "Il n'a peur de rien. C'est un joueur qui veut dominer dans le dernier tiers en numéro 9 et qui a pleinement confiance en sa capacité à le faire contre n'importe quel adversaire, nous confiait l'an dernier son préparateur personnel, Brodie Couzins. C'est une éponge à informations et je suis sûr que Lyon est le lieu idéal pour lui permettre de montrer son talent au monde entier."

Apparu à une reprise en Ligue 1 lors de l'exercice 2024-2025, il a surtout montré de belles choses avec la réserve pour sa première année dans le Rhône. L'international U18 avec les Young Trees Lions a ainsi confirmé les qualités entrevues avant son arrivée. "Sa principale force, c'est sa puissance, notamment lorsqu'il court. On a l'impression qu'il repart toujours avec le ballon dans un duel, qu'il a tous les contres, observait Lilian Coponat, son ancien coéquipier, dans ces colonnes. Je pense que c'est lié aussi à son envie. Il veut toujours marquer. C'est ce qui m'a frappé chez lui. Et pour un 2008, c'est quand même fort."

Encore un peu juste en doublure

En avance effectivement sur beaucoup de garçons de son âge, Gomes Rodríguez semble cependant encore un peu tendre pour incarner ce statut de deuxième avant-centre à l'OL. C'est en tout cas ce que laisse entendre le club à travers Matthieu Louis-Jean. "Il va nous falloir un attaquant supplémentaire car on est un peu légers avec seulement Georges (Mikautadze) et le jeune Ale", a indiqué le directeur technique. Fonseca lui parlait de "deux ou trois recrues offensives", à venir.

L'Olympique lyonnais entend donc attirer un nouveau numéro 9 lors de ce mercato. Potentiellement un élément plus référencé, déjà prêt à concurrencer le buteur géorgien. Gomes Rodríguez, lui, devrait osciller entre le groupe professionnel et la réserve. Un moyen de jouer et de poursuivre son apprentissage.

Gomes Rodríguez et Himbert, deux 2008, ont pris date

Comme un autre membre de la génération 2008, Rémi Himbert, le natif de Caracas, en Colombie, a pu grandir au contact des "grands" durant tout l'été. Mais il lui reste encore des aspects du jeu à travailler. "Je pense qu'avec lui, il s'agit essentiellement d'être un peu plus mature, de savoir quand il faut aller à fond et quand il faut ralentir, détaillait Brodie Couzins. Il n'est pas nécessaire de jouer à cent à l'heure pendant 90 minutes, mais c'est quelque chose que l'on apprend en jouant avec des partenaires d'expérience."

Décrit comme un "bon camarade", Gomes Rodríguez a en tout cas marqué des points durant cette présaison. D'un naturel "chambreur", selon Coponat, il est "un peu fou, mais très gentil. C'est un garçon agréable à vivre." Une bonhomie mêlée à une forte détermination qui lui permet pour l'instant de se frayer petit à petit une place au sein de l'OL.