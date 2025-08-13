L'OL avec Adam Karabec à Lens ?

Capable de jouer milieu offensif et ailier droit, Adam Karabec s'est engagé avec l'OL mardi. Il pourrait être présent samedi à Lens.

Après Afonso Moreira et Pavel Šulc, l'OL a enregistré une nouvelle recrue offensive sur ce mercato. Mardi soir, Adam Karabec a officiellement signé en faveur des Rhodaniens dans le cadre d'un prêt payant de 0,3 million d'euros. Une option d'achat figure également dans l'opération, pour un montant de 3,5 M€, ainsi que des bonus pouvant aller jusqu'à 0,8 M€. Sa formation, le Sparta Prague, gardera un intéressement de 15 % sur une éventuelle revente future. Un montage montrant l'envie à l'instant T pour l'Olympique lyonnais de voir au-delà de cette saison avec le footballeur de 22 ans.

International chez les Espoirs tchèques, ce joueur doté d'un grand gabarit - 1m87 - vient renforcer un secteur encore en construction, selon les dires de Matthieu Louis-Jean et Paolo Fonseca. Capable de jouer dans l'axe en soutien d'un avant-centre, il peut aussi évoluer comme ailier droit. Ce qui ne sera pas de trop en l'absence d'Ernest Nuamah.

Trois entraînements avec ses coéquipiers

Ayant satisfait sa visite médicale ce mardi, il est désormais enregistré comme joueur de l'OL. De fait, il devrait pouvoir effectuer le déplacement à Lens samedi pour la première journée de Ligue 1 (17 heures). Logiquement, il sera qualifié, puisque d'après le règlement de la LFP, il faut compter deux jours après l’envoi du dossier. On monte à quatre si le sportif signe "dans un club soumis à des mesures particulières de la Direction nationale du contrôle de gestion."

Un délai a priori suffisant pour qu'il soit dans le groupe appelé par le coach portugais. En revanche, Karabec disposera de peu de séances d'entraînement pour se familiariser avec ses nouveaux partenaires. Trois au total, entre mercredi et vendredi, avant que les coéquipiers de Corentin Tolisso ne s'envolent pour le nord.