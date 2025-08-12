Mercato : Adam Karabec débarque en prêt à l’OL

En quête de nouvelles solutions offensives, l’Olympique lyonnais accueille Adam Karabec. Le milieu offensif tchèque arrive en prêt payant du Sparta Prague.

L’Olympique lyonnais tient sa nouvelle recrue offensive. Le club a officialisé l’arrivée d’Adam Karabec, en provenance du Sparta Prague. Âgé de 22 ans, il a déjà vécu une expérience à l’étranger. En Allemagne, il avait été prêté à Hambourg la saison dernière. L’OL et le Sparta Prague ont trouvé un accord pour un prêt payant (300 000 euros) jusqu’à la fin de la saison. Cette cession temporaire inclut une option d’achat de l'ordre de 3,5 millions d'euros ainsi que des bonus (800 000€) et un intéressement (15%). Karabec arrive avec l’ambition de gagner du temps de jeu et de s’imposer. Son profil technique et sa capacité à se projeter vers l’avant devraient apporter plus d’options à l’animation offensive de l’OL.

Des qualités de création

Paulo Fonseca et son staff cherchaient un joueur capable d’apporter créativité et percussion. Adam Karabec, malgré son jeune âge, compte plus de 105 matchs professionnels avec le Sparta Prague. Il possède aussi plusieurs sélections les U21 tchèques. Sa vision du jeu et sa polyvalence lui permettront d’évoluer derrière l’attaquant ou sur les côtés. De plus, l’arrivée de Karabec confirme que l’OL poursuit activement son recrutement pour renforcer son équipe cet été. Ce renfort arrive au bon moment avant la reprise du championnat le 16 août.