Adam Karabec prêté un an à l'OL
Adam Karabec prêté un an à l’OL (@OL)

Mercato : Adam Karabec débarque en prêt à l’OL

  • par Lirone Nabet
  5 Commentaires

    • En quête de nouvelles solutions offensives, l’Olympique lyonnais accueille Adam Karabec. Le milieu offensif tchèque arrive en prêt payant du Sparta Prague.

    L’Olympique lyonnais tient sa nouvelle recrue offensive. Le club a officialisé l’arrivée d’Adam Karabec, en provenance du Sparta Prague. Âgé de 22 ans, il a déjà vécu une expérience à l’étranger. En Allemagne, il avait été prêté à Hambourg la saison dernière. L’OL et le Sparta Prague ont trouvé un accord pour un prêt payant (300 000 euros) jusqu’à la fin de la saison. Cette cession temporaire inclut une option d’achat de l'ordre de 3,5 millions d'euros ainsi que des bonus (800 000€) et un intéressement (15%). Karabec arrive avec l’ambition de gagner du temps de jeu et de s’imposer. Son profil technique et sa capacité à se projeter vers l’avant devraient apporter plus d’options à l’animation offensive de l’OL.

    Des qualités de création

    Paulo Fonseca et son staff cherchaient un joueur capable d’apporter créativité et percussion. Adam Karabec, malgré son jeune âge, compte plus de 105 matchs professionnels avec le Sparta Prague. Il possède aussi plusieurs sélections les U21 tchèques. Sa vision du jeu et sa polyvalence lui permettront d’évoluer derrière l’attaquant ou sur les côtés. De plus, l’arrivée de Karabec confirme que l’OL poursuit activement son recrutement pour renforcer son équipe cet été. Ce renfort arrive au bon moment avant la reprise du championnat le 16 août.

    5 commentaires
    1. RBV
      RBV - mar 12 Août 25 à 20 h 17

      Pas un énorme risque, un rôle clair dans l’équipe, au pire, une bonne surprise…
      Et c’est un profil complémentaire !

      Signaler
    2. ShinSekai - mar 12 Août 25 à 20 h 34

      Alors je sais qu'on va pas bien loin avec les compil youtube mais du peu que j'ai vu ça semble bien être un profil qui nous manquait depuis le départ de cherki. Finalement c'est plutôt le genre à lancer l'attaquant dans la profondeur, une qualité de passe/centre intéressante. C'est sûrement pas un grand dribbleur mais ça peut être intéressant a droite de Sulc, en meneur excentré, si ça clique bien avec Miko c'est danger permanent! Maintenant il faut un 9 Golgoth bon de la tête pour enfin être dangereux sur les centres et CPA! J'arrive pas a croire que j'écris ça mais John Carew me manque depuis quelques temps...

      Signaler
    3. Jerinho
      Jerinho - mar 12 Août 25 à 20 h 51

      C’est quoi la différence entre Sulc et Karabec car ce sont la même milieu offensif tchèque , il faudrait elu un nouveau Pavel Nedved ? 😁

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - mar 12 Août 25 à 20 h 55

        J’adorais Karel Poborsky au milieu aussi, je prends si c’est du même acabit 😉

        Signaler
    4. Monark pour Zolkowski à l’OL !
      Monark pour Zolkowski à l’OL ! - mar 12 Août 25 à 20 h 56

      On lui souhaite la bienvenue et la réussite dans notre championnat.La cellule de recrutement fait du bon boulot, dans le cahier des charges qui lui est astreint. Pas simple! 👍

      Signaler

