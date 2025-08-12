Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

Tolisso, seul joueur de l’OL au-dessus des 100 matchs de Ligue 1

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Samedi, l’OL retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Lens. Après un été placé sous le signe d’un certain rajeunissement, Corentin Tolisso est le seul joueur de l’effectif a démarré la saison avec plus de 100 matchs au compteur.

    Avec Tyler Morton, Ruben Kluivert, Afonso Moreira et Pavel Sulc, l’OL a choisi de ne pas miser sur des joueurs ayant dépassé les 25 ans. Si Dominik Greif dérogera à la règle estivale, Adam Karabec devrait permettre de faire baisser encore un peu la moyenne d’âge lyonnaise au moment de lancer l’exercice 2025-2026 en Ligue 1. Dans la cure d’austérité qui a rythmé le mois de juillet et cette première quinzaine d’août, les dirigeants lyonnais ont dû rechercher des bons coups avec de la jeunesse dans l’histoire.

    Alors forcément, c’est avec un peu d’inexpérience que l’OL va entamer cette nouvelle saison et des éléments nouveaux à intégrer dans la rotation. Paulo Fonseca a une certaine appétence pour ce travail et il pourra s’appuyer sur certains cadres comme Corentin Tolisso pour faire en sorte que la mayonnaise prenne rapidement.

    La barre des cent matchs à venir pour Tagliafico

    Le milieu de terrain aura un rôle central dans cette saison avec le brassard de capitaine autour du bras. Il est celui qui connait le mieux la Ligue 1 et pour preuve. Avec plus de 200 matchs au compteur dans le championnat de France, Tolisso est le seul joueur de l’effectif rhodanien à avoir franchi le cap des 100 matchs en Ligue 1.

    Certains joueurs comme TagliaficoNiakhaté ou Matic ont des centaines de matchs à leur compteur, mais dans le championnat de France, c’est bien l’Argentin qui reste le plus capé derrière Tolisso. Avec 83 matchs disputés en trois saisons, Nicolas Tagliafico devrait logiquement passer la barre des cents cette saison. Il sera le seul, à moins que Niakhaté ne joue les 34 journées.

    à lire également
    Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
    Mercato : Geubbels (ex-OL) de retour en Ligue 1 ?
    6 commentaires
    1. Monark pour Zolkowski à l’OL !
      Monark pour Zolkowski à l’OL ! - mar 12 Août 25 à 18 h 38

      Scoop : Karabec c’est tout bon ! Visite médicale passée et contrat prêt signé. Source l équipe
      🤪😜

      Signaler
      1. poussin
        poussin - mar 12 Août 25 à 18 h 50

        Tu t extasies sur un remplaçant qui ne jouera jamais ou tres peu en l' état ? Il n' a pas des stats exceptionnels qui pourraient faire penser a une bonne pioche. Nuhama a côté,c est une star.

        Signaler
        1. Avatar
          alain.taulin@orange.fr - mar 12 Août 25 à 19 h 03

          Qu en savez vous ? C’est un gaillard 1,87 qui peut remplir ce rôle d’attaquant pivot qui manque actuellement à l OK! Et vous prenez vraiment MLJean pour un rigolo !…

    2. Avatar
      brad - mar 12 Août 25 à 19 h 09

      Donc tous ceux qui viennent sont exceptionnels ? Hormis Morton qui a montré des bribes de bon football et qui demanderont confirmation quand la saison va débuter , je reste avec le frein à main sur leur apport , on va être vite fixé car en face d'autres voudront aussi se montrer.

      Signaler
    3. Monark pour Zolkowski à l’OL !
      Monark pour Zolkowski à l’OL ! - mar 12 Août 25 à 19 h 16

      Poussin : Ernest , une star ? heureusement que tu ne fais pas partie de la cellule de recrutement.
      Je ne m’enflamme pas, mais je considère que ce recrutement n’est pas nul . Joueur polyvalent qui nous réservera peut être une bonne surprise.il se dit qu’il serait même aligné dès samedi. Remplaçant dis-tu ?
      😉

      Signaler
    4. Avatar
      steph54321 - mar 12 Août 25 à 19 h 24

      Les gars de Hambourg où il était prêté ont dit: vous verrez il va surprendre à Lyon. J'espère que ce sera dans le bon sens 🙂

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso, seul joueur de l’OL au-dessus des 100 matchs de Ligue 1 18:20
    Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
    Mercato : Geubbels (ex-OL) de retour en Ligue 1 ? 17:30
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay, Negri et Hamdani avec l’équipe de France U17 16:40
    Tarciane, joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane, la dernière attendue du groupe 15:50
    Nemanja Matic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Matic, dernier résistant d’une réduction salariale 15:00
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : déplacement contrasté à Valence pour les U19 et U17 14:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Mercato : Fofana toujours dans le viseur du Bayern ? 13:20
    Dzsenifer Marozsan a quitté l'OL Lyonnes et rejoint Al Qadsiah
    Mercato : après l’OL Lyonnes, Marozsan rebondit en Arabie saoudite 12:30
    d'heure en heure
    Djibrail Dib sous ses nouvelles couleurs
    Djibrail Dib (ex-OL) grièvement blessé dans un accident de voiture 11:45
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif toujours en salle d’attente 11:00
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL - Mercato : la FIFA veut frapper fort contre la multipropriété 10:15
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Jonatan Giráldez, un des plus jeunes entraîneurs de la Première Ligue 09:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Mikautadze, un flambeau à récupérer et à assumer 08:45
    Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
    OL - Mercato : visite médicale ce mardi pour Karabec ? 08:00
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    OL Académie : un départ d’un autre formateur historique attendu 07:30
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes : Katoto et Brand en reprise 11/08/25
    Mercato : Mathieu Valbuena (ex-OL) revient à l’Olympiakos 11/08/25
    Lens - OL : un parcage plein pour les Lyonnais 11/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut