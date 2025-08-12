Tolisso, seul joueur de l’OL au-dessus des 100 matchs de Ligue 1

Samedi, l’OL retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Lens. Après un été placé sous le signe d’un certain rajeunissement, Corentin Tolisso est le seul joueur de l’effectif a démarré la saison avec plus de 100 matchs au compteur.

Avec Tyler Morton, Ruben Kluivert, Afonso Moreira et Pavel Sulc, l’OL a choisi de ne pas miser sur des joueurs ayant dépassé les 25 ans. Si Dominik Greif dérogera à la règle estivale, Adam Karabec devrait permettre de faire baisser encore un peu la moyenne d’âge lyonnaise au moment de lancer l’exercice 2025-2026 en Ligue 1. Dans la cure d’austérité qui a rythmé le mois de juillet et cette première quinzaine d’août, les dirigeants lyonnais ont dû rechercher des bons coups avec de la jeunesse dans l’histoire.

Alors forcément, c’est avec un peu d’inexpérience que l’OL va entamer cette nouvelle saison et des éléments nouveaux à intégrer dans la rotation. Paulo Fonseca a une certaine appétence pour ce travail et il pourra s’appuyer sur certains cadres comme Corentin Tolisso pour faire en sorte que la mayonnaise prenne rapidement.

La barre des cent matchs à venir pour Tagliafico

Le milieu de terrain aura un rôle central dans cette saison avec le brassard de capitaine autour du bras. Il est celui qui connait le mieux la Ligue 1 et pour preuve. Avec plus de 200 matchs au compteur dans le championnat de France, Tolisso est le seul joueur de l’effectif rhodanien à avoir franchi le cap des 100 matchs en Ligue 1.

Certains joueurs comme Tagliafico, Niakhaté ou Matic ont des centaines de matchs à leur compteur, mais dans le championnat de France, c’est bien l’Argentin qui reste le plus capé derrière Tolisso. Avec 83 matchs disputés en trois saisons, Nicolas Tagliafico devrait logiquement passer la barre des cents cette saison. Il sera le seul, à moins que Niakhaté ne joue les 34 journées.