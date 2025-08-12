Tolisso, seul joueur de l’OL au-dessus des 100 matchs de Ligue 1

Samedi, l’OL retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Lens. Après un été placé sous le signe d’un certain rajeunissement, Corentin Tolisso est le seul joueur de l’effectif a démarré la saison avec plus de 100 matchs au compteur.
Avec Tyler Morton, Ruben Kluivert, Afonso Moreira et Pavel Sulc, l’OL a choisi de ne pas miser sur des joueurs ayant dépassé les 25 ans. Si Dominik Greif dérogera à la règle estivale, Adam Karabec devrait permettre de faire baisser encore un peu la moyenne d’âge lyonnaise au moment de lancer l’exercice 2025-2026 en Ligue 1. Dans la cure d’austérité qui a rythmé le mois de juillet et cette première quinzaine d’août, les dirigeants lyonnais ont dû rechercher des bons coups avec de la jeunesse dans l’histoire.
Alors forcément, c’est avec un peu d’inexpérience que l’OL va entamer cette nouvelle saison et des éléments nouveaux à intégrer dans la rotation. Paulo Fonseca a une certaine appétence pour ce travail et il pourra s’appuyer sur certains cadres comme Corentin Tolisso pour faire en sorte que la mayonnaise prenne rapidement.
La barre des cent matchs à venir pour Tagliafico
Le milieu de terrain aura un rôle central dans cette saison avec le brassard de capitaine autour du bras. Il est celui qui connait le mieux la Ligue 1 et pour preuve. Avec plus de 200 matchs au compteur dans le championnat de France, Tolisso est le seul joueur de l’effectif rhodanien à avoir franchi le cap des 100 matchs en Ligue 1.
Certains joueurs comme Tagliafico, Niakhaté ou Matic ont des centaines de matchs à leur compteur, mais dans le championnat de France, c’est bien l’Argentin qui reste le plus capé derrière Tolisso. Avec 83 matchs disputés en trois saisons, Nicolas Tagliafico devrait logiquement passer la barre des cents cette saison. Il sera le seul, à moins que Niakhaté ne joue les 34 journées.
Scoop : Karabec c’est tout bon ! Visite médicale passée et contrat prêt signé. Source l équipe
🤪😜
Tu t extasies sur un remplaçant qui ne jouera jamais ou tres peu en l' état ? Il n' a pas des stats exceptionnels qui pourraient faire penser a une bonne pioche. Nuhama a côté,c est une star.
Qu en savez vous ? C’est un gaillard 1,87 qui peut remplir ce rôle d’attaquant pivot qui manque actuellement à l OK! Et vous prenez vraiment MLJean pour un rigolo !…
Donc tous ceux qui viennent sont exceptionnels ? Hormis Morton qui a montré des bribes de bon football et qui demanderont confirmation quand la saison va débuter , je reste avec le frein à main sur leur apport , on va être vite fixé car en face d'autres voudront aussi se montrer.
Poussin : Ernest , une star ? heureusement que tu ne fais pas partie de la cellule de recrutement.
Je ne m’enflamme pas, mais je considère que ce recrutement n’est pas nul . Joueur polyvalent qui nous réservera peut être une bonne surprise.il se dit qu’il serait même aligné dès samedi. Remplaçant dis-tu ?
😉
Les gars de Hambourg où il était prêté ont dit: vous verrez il va surprendre à Lyon. J'espère que ce sera dans le bon sens 🙂