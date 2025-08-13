Actualités
Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Académie : deux joueurs retenus avec l’équipe de France U16

  • par Lirone Nabet

    • Le premier rassemblement de l’équipe de France U16 débute ce dimanche. Deux joueurs de l'OL Académie ont reçu une convocation.

    Du 17 au 21 août, l’équipe de France U16 tient son premier rassemblement de la saison. Mohamed Meguenni et Rayhan Hajjari font partie de la liste. Ces deux jeunes espoirs de l'OL Académie vont affronter les meilleurs joueurs de leur génération. Ce stage leur offrira aussi une première expérience à l’échelle internationale dans cette catégorie. Durant ces quatre jours de stage, les deux Lyonnais disputeront deux amicaux contre les U16 du Havre et l'équipe de France U17. L'occasion pour Johan Radet de faire une large revue d'effectif. En effet, le sélectionneur a convoqué pas moins de 34 joueurs, dont quatre gardiens.

    Un autre joueur de la région remarqué

    À ces joueurs de l'Académie, il convient de noter aussi la sélection de Christ Baloukoula, comme mentionné par Borgia_OL_acad. Cet été, il a quitté Ménival, club formateur de Samuel Umtiti, pour rejoindre Montpellier. Un transfert qui marque une étape importante dans sa progression. La reconnaissance de ces jeunes confirme la richesse du vivier local. Elle montre aussi que les clubs de la région préparent efficacement leurs talents pour l'avenir et le haut niveau.

    Logo de la Fédération Française de football
