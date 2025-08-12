OL Académie : un départ d’un autre formateur historique attendu

Comme Amaury Barlet, Cyrille Dolce va mettre les voiles. En conflit, l’historique formateur va quitter l’OL et son rôle d’adjoint en U15 dans les semaines à venir.

Avec l’émergence du petit Khalis Merah et la présence nombreuse de joueurs durant la préparation estivale, l’Académie avait repris du poil de la bête. Mais cela n’a pas fait oublier les problèmes rencontrés ces derniers mois du côté de Meyzieu. Entre résultats en berne, instabilité au niveau des formateurs et crise budgétaire, le centre de formation de l’OL a connu quelques turbulences. Avec la nouvelle saison qui se profile dans un peu plus de deux semaines, l’idée de repartir sur de bonnes bases était clairement souhaitée. Même si le départ d’un Amaury Barlet, par exemple, a fait jaser. Toutefois, l’ancien entraîneur des U17 ne va pas être le départ qui risque de faire couler le plus d’encre.

Il a marqué les plus grands joueurs formés à l'OL

S’il était là depuis près de quinze ans, Barlet faisait presque office de petit nouveau à côté de Cyrille Dolce. Formateur historique de l’Académie, ce dernier a vu passer plusieurs générations de footballeurs et fait souvent partie des éducateurs qui ont marqué les Lyonnais qui ont explosé au plus haut niveau. On pense notamment à Karim Benzema, Ballon d’Or en 2022 et qui avait invité l’entraîneur français à cette cérémonie de remise du trophée au Parc OL. Tout cela n’est désormais plus que du passé, car Dolce va rendre son tablier, comme avancé par le compte Borgia_OL_Acad et que nous sommes en mesure de confirmer. Rétrogradé comme adjoint des U15 alors qu’il en avait la charge depuis des années, Cyrille Dolce va quitter ses fonctions dans les prochaines semaines. Un nouveau départ d’un historique qui pose certaines questions du côté de Meyzieu…