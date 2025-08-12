Actualités
Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie

OL Académie : un départ d’un autre formateur historique attendu

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Comme Amaury Barlet, Cyrille Dolce va mettre les voiles. En conflit, l’historique formateur va quitter l’OL et son rôle d’adjoint en U15 dans les semaines à venir.

    Avec l’émergence du petit Khalis Merah et la présence nombreuse de joueurs durant la préparation estivale, l’Académie avait repris du poil de la bête. Mais cela n’a pas fait oublier les problèmes rencontrés ces derniers mois du côté de Meyzieu. Entre résultats en berne, instabilité au niveau des formateurs et crise budgétaire, le centre de formation de l’OL a connu quelques turbulences. Avec la nouvelle saison qui se profile dans un peu plus de deux semaines, l’idée de repartir sur de bonnes bases était clairement souhaitée. Même si le départ d’un Amaury Barlet, par exemple, a fait jaser. Toutefois, l’ancien entraîneur des U17 ne va pas être le départ qui risque de faire couler le plus d’encre.

    Il a marqué les plus grands joueurs formés à l'OL

    S’il était là depuis près de quinze ans, Barlet faisait presque office de petit nouveau à côté de Cyrille Dolce. Formateur historique de l’Académie, ce dernier a vu passer plusieurs générations de footballeurs et fait souvent partie des éducateurs qui ont marqué les Lyonnais qui ont explosé au plus haut niveau. On pense notamment à Karim Benzema, Ballon d’Or en 2022 et qui avait invité l’entraîneur français à cette cérémonie de remise du trophée au Parc OL. Tout cela n’est désormais plus que du passé, car Dolce va rendre son tablier, comme avancé par le compte Borgia_OL_Acad et que nous sommes en mesure de confirmer. Rétrogradé comme adjoint des U15 alors qu’il en avait la charge depuis des années, Cyrille Dolce va quitter ses fonctions dans les prochaines semaines. Un nouveau départ d’un historique qui pose certaines questions du côté de Meyzieu…

    Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
    OL - Mercato : visite médicale ce mardi pour Karabec ?
    3 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - mar 12 Août 25 à 7 h 42

      Espérons que la nouvelle direction mette de l’ordre dans tout ça pour enfin retrouver de la stabilité !
      Et qu’ils se trompent pas dans le choix des hommes pour rester capable de sortir des joueurs niveau l1

      Signaler
    2. Avatar
      OLdownunder - mar 12 Août 25 à 8 h 10

      Le turnover du staff ces dernières années à l’académie est vraiment inquiétant.

      Je suis totalement d’accord avec Cicinho, la direction doit montrer l’importance qu’elle accorde à l’académie.

      Le vivier est immense, les possibilités sont grandes. Il faut absolument que des gens compétents soient mis en place avec la stabilité comme objectif.

      Signaler
    3. Avatar
      brad - mar 12 Août 25 à 8 h 23

      Tout de même bizarre tous ces départs à l'académie où ceux qui viennent à L'OL citent d'adhérer à un grand club et le fuient pour d'autres clubs moins huppés.
      N'est ce pas un des rôles de Gerlinger de tendre l'oreille et de poser les bonnes questions au directeur de la formation.

      Signaler

    

    derniers commentaires
