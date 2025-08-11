Actualités
Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
OL Lyonnes : Katoto et Brand en reprise

  • par Antoine Lio
    • Quelques semaines après l'Euro 2025, Marie-Antoinette Katoto, Jule Brand et Selma Bacha ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce lundi.

    Après le réconfort, l'effort. L'effectif de Jonatan Giráldez n'était pas encore au complet mais cela ne l'a pas empêché de reprendre l'entraînement le 21 juillet dernier. Et même de dessiner un premier onze compétitif pour affronter le Servette FC samedi (5-0), premier adversaire de cette préparation estivale de l'OL Lyonnes. Après le retour d'Ada Hegerberg et Engen la semaine dernière, c'est au tour de Marie-Antoinette Katoto, Selma Bacha et Jule Brand de faire leur apparition à Décines ce lundi.

    Katoto et Brand pour leur première

    L'attaquante Marie-Antoinette Katoto avait signé libre en juin à l'issue de sa saison avec le PSG (2e) et avait notamment terminé troisième meilleure buteuse du championnat (13 réalisations). Elle a paraphé un contrat la liant à la formation lyonnaise jusqu'en 2029. Cette rentrée est l'occasion pour elle de retrouver ses nouvelles coéquipières et de faire plus ample connaissance avec l'entraîneur espagnol Jonatan Giráldez.

    Après sa désillusion avec l'Allemagne en demi-finales face à l'Espagne pendant l'Euro 2025 (1-0 après la prolongation), Jule Brand est aussi rentrée de vacances ce 11 août. En fin de contrat avec Wolfsburg la saison dernière, elle était arrivée en France en mai dernier. Elle retrouvera ses coéquipières françaises qu'elle avait éliminées en quarts de finale. Difficile pour les Bleues d'oublier leur élimination frustrante, mais le contexte est à présent différent.

    Bacha retrouve ses copines

    De son côté, bien qu'elle soit au club depuis ses débuts (2009), la latérale gauche Selma Bacha découvrira, elle aussi, les méthodes et la philosophie instaurée par le technicien de 33 ans. Si quelques joueuses manquent encore à l'appel, elles devraient toutes arriver dans les prochains jours pour le stage prévu en Allemagne (23-30 août). Un rassemblement mêlant préparation sportive et cohésion qui permettra au groupe de préparer au mieux cette saison 2025-2026.

    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - lun 11 Août 25 à 18 h 44

      HS : Bon Anniversaire Sofie (25 ans) ! 🎂🌞
      https://www.instagram.com/p/DNNKC_POyt9/?utm_source=ig_web_copy_link

      Signaler

