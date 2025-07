Euro : pas de finale pour Jule Brand (OL Lyonnes) et l'Allemagne

Jule Brand avec l’Allemagne (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Dominée mais accrocheuse, l'Allemagne de Jule Brand a fini par céder contre l'Espagne (1-0 après la prolongation). L'attaquante lyonnaise ne verra pas la finale.

Après sa prestation que l'on peut qualifier "d'héroïque" face à la France (1-1, 6-5 tab), l'Allemagne n'était pas loin de jouer un mauvais tour à l'Espagne. En demi-finales de l'Euro mercredi, les coéquipières de Jule Brand n'avaient pas la tâche aisée face aux championnes du monde en titre. Comptant parmi les favorites du tournoi, les Espagnoles ont certes globalement dominé cette affiche, mais les Allemandes ont à nouveau démontré leur esprit de combativité.

Sans surprise, leur adversaire a eu la possession (67%) et tiré plus de vingt fois au but, mais les octuples championnes d'Europe ont aussi eu quelques opportunités (quinze frappes, quatre cadrées). Elles ont tout de même fini par céder lors de la prolongation. Aitana Bonmati est sortie de sa boîte pour, sur un éclair de génie, tromper Ann-Katrin Berger au premier poteau sur une tentative en angle fermée (1-0, 113e minute).

Aucune Fenotte ne gagnera l'Euro

Une réalisation qui suffit au bonheur de la Roja, qui se qualifie pour la finale. Elle retrouvera l'Angleterre, victorieuse du trophée en 2022. Ce choc aura lieu dimanche 27 juillet à 18 heures. Pour Brand, c'est la fin d'un beau parcours durant lequel elle aura inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Place aux vacances désormais pour elle, avant de retrouver dans quelques semaines ses nouvelles partenaires à l'OL Lyonnes à l'entraînement.