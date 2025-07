Afonso Moreira : "Je vais faire en sorte de remettre l'OL à sa place"

Le jeune Portugais Afonso Moreira s'est confié sur ses ambitions avec l'Olympique lyonnais pour la saison à venir.

Dans sa toute première interview, Afonso Moreira, la nouvelle recrue portugaise, n’a pas caché son enthousiasme. "Je ne connais pas bien la ville de Lyon, mais je sais que le club est un grand du football mondial et pareil au niveau national". L'ailier de 19 ans veut rapidement s’imposer : "Mes qualités, je suis technique, rapide et verticale". Très motivé, à l'idée d'aider le club à retrouver les premiers rôles en Ligue 1 : "Je vais faire en sorte de remettre Lyon à sa place". Fraîchement arrivé du Sporting Portugal, Afonso Moreira semble déjà s’imprégner de la culture lyonnaise. Avec humour, il confie : "On m’a déjà dit que le vert était interdit ici", clin d’œil aux couleurs du grand rival stéphanois, également portées par son ancien club.

Une première titularisation en présaison

La pépite portugaise a fait sa première apparition sous le maillot lyonnais pour ce deuxième match de présaison face au RWDM Brussels (0-0). Désormais à l’OL, il compte se battre pour gagner du temps de jeu et aider l’équipe dès cette saison. Un jeune joueur ambitieux dont l'OL aura besoin afin de rester protagoniste du championnat de France.