Encore en rodage, l'OL s'apprête à accélérer sa préparation

Après deux rencontres amicales, l'OL n'est logiquement pas encore prêt. Il va à présent se lancer dans une nouvelle phase de la préparation, et ce, dès samedi en Allemagne, puis lors du stage en Autriche.

On ne sait pas si cette confrontation aurait attiré les foules un mercredi matin de juillet, mais le public aurait tout de même eu du mal à s'enflammer. L'Olympique lyonnais a disputé, à huis clos, face au RWDM Brussels (0-0) sa deuxième rencontre de préparation. Au terme des 90 minutes, nous n'avons pas vu grand-chose, ni but, ni gros point de satisfaction, si ce n'est peut-être le jeune Khalis Merah.

Cela fait suite à une première sortie déjà peu enthousiasmante samedi contre Villefranche (1-0). Il est rare néanmoins qu'il en soit autrement à ce stade de la présaison, car c'est souvent la période consacrée au travail physique. Les joueurs sont encore en rodage et à la recherche d'automatismes.

Fonseca satisfait de la première période, pas de la deuxième

Ce qui n'empêche pas Paulo Fonseca de se montrer assez réaliste sur la prestation de ses troupes. "On a affronté un meilleur adversaire qu'au premier match, si on peut faire la comparaison. Mais je dois dire que j'ai préféré la première période à la seconde, a-t-il reconnu. Lorsque nous avions de l'énergie, les 30 premières minutes, nous avons vu un bon pressing, ce qui nous a permis de récupérer des ballons assez haut. J'ai aussi apprécié les phases de construction."

Le deuxième effectif aligné n'a lui pas vraiment marqué des points. "Après la pause, je n'ai pas aimé notre performance. Il n'y avait pas d'intensité, on a reculé, mal pressé, ce qui a donné plus d'espace à la formation adverse, râlait le Portugais. C'est le contraire du premier acte, et ce n'est pas ce que je veux pour l'OL. Mais le groupe a beaucoup travaillé avant, il y a de la fatigue."

Plus de temps de jeu pour les titulaires potentiels

Georges Mikautadze, qui revenait tout juste après un léger pépin physique, était de ceux-là. Il s'est confié sur les demandes de l'entraîneur pour cette affiche face au "cousin" belge. "Il nous donne la tactique et on applique ses principes, le pressing et le souci de faire du jeu comme il aime. On va commencer à avoir les automatismes et ça va aller", a voulu positiver le buteur géorgien.

Après les deux premiers rendez-vous de l'été, l'Olympique lyonnais s'apprête à élever le curseur. Dès samedi, il défiera Hambourg en Allemagne, avant de partir en stage en Autriche dans la foulée. Paulo Fonseca a prévenu, les Rhodaniens vont changer de braquet. "Ma préoccupation sur ces deux affiches était de donner 45 minutes à tout le monde. Maintenant, je vais commencer à préparer mon 11, a-t-il expliqué. On verra une équipe plus forte et plus longtemps. Je titulariserai les meilleurs."

Encore quatre matchs pour monter en puissance

On assistera encore à une répartition des temps de jeu, mais nous devrions surtout avoir un premier aperçu des éléments importants de cet OL version 2025-2026, en attendant des recrues. Il lui reste quatre confrontations (Hambourg, Majorque, Bayern Munich et un dernier adversaire) pour monter en puissance avant la reprise du championnat à Lens.

Un été placé sous le signe de la reconstruction qui livrera dans les prochains jours ses premiers enseignements. "Je suis très motivé à l'idée de faire repartir l'équipe de zéro pratiquement, a martelé l'ancien coach de l'AC Milan. Il faut bâtir un autre projet. Il reste, c'est vrai, quelques joueurs de l'année dernière, mais c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Nous sommes à Lyon, donc on se doit d'avoir de l'ambition, et je crois qu'à la fin, nous aurons une bonne formation." Cela demandera tout de même un travail colossal.