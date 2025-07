Dix jours après l'annonce de son maintien en Ligue 1, l'OL a disputé son premier match amical de l'été face à Villefranche (1-0). L'occasion de définitivement se tourner vers 2025-2026.

Il peut arriver parfois que deux équipes ressortent gagnantes d'une même rencontre. Ce fut le cas samedi, lors de l'opposition entre l'OL et le FC Villefranche-Beaujolais. Bien que battu 1 à 0, le pensionnaire de National était très satisfait de la performance fournie. Du côté de l'équipe de Ligue 1, on se réjouissait surtout de retrouver le terrain en entamant un nouveau cycle dans la préparation. La victoire était la cerise sur le gâteau.

Pour l'Olympique lyonnais, ce match amical, le premier d'une série de six, était avant tout l'occasion de "tourner la page", comme l'a expliqué Moussa Niakhaté. Il faut dire que dix jours auparavant, lui et ses partenaires ne savaient pas s'ils évolueraient dans l'élite en 2025-2026. On sentait d'ailleurs le soulagement chez le défenseur de pouvoir aborder ce nouveau cru presque sereinement.

"Repartir de zéro"

Évidemment, les Rhodaniens sont plongés dans l'inconnu, à commencer par les contours de l'effectif. Ce qui ne fait pas peur, en tout cas pas officiellement, à Paulo Fonseca. "On a une bonne équipe, mais il nous faut repartir de zéro. Je crois qu'à la fin, nous serons compétitifs pour entamer la saison", a confié le Portugais. Ce qui ne l'empêche pas d'attendre "des arrivées", notamment "de jeunes joueurs".

En attendant, il s'appuie sur un groupe de 25 éléments, dont 22 ont joué samedi. Il faut ajouter à cela les deux blessés de longue durée, Orel Mangala et Ernest Nuamah. On retrouve plusieurs membres de l'académie dans ce contingent, et tous ont eu 45 minutes pour s'exprimer face aux Caladois. "Si l'on doit faire appel à la jeunesse, c'est la direction que le club prendra, ce qui n'empêche pas de faire de belles choses", philosophait Niakhaté.

Des places à prendre pour les jeunes

On en a d'ailleurs vu certains plutôt bien se débrouiller, comme Mathys De Carvalho et Alejandro Gomes Rodriguez. "C'est vrai qu'il y a ici de nombreux de jeunes qui, peut-être, ne resteront pas avec nous, mais je suis content d'eux et de leur motivation, saluaient Paulo Fonseca. Ce n'était qu'une première sortie, et les gars étaient très fatigués car on a beaucoup travaillé depuis deux semaines. On a fait de bonnes choses."

Désormais libéré du poids d'une possible relégation administrative, l'OL est pleinement concentré sur la préparation de l'exercice à venir. "Nous sommes compétiteurs, donc notre ambition est de gagner les rencontres. Je ne sais pas quels seront nos objectifs, mais même sans ça, on sait qu'on veut absolument faire mieux que l'an dernier", clamait Niakhaté.

L'OL peut-il rattraper son retard ?

Reste que d'autres formations semblent déjà avoir pris quelques longueurs d'avance sur l'Olympique lyonnais. Même si l'ancien coach du LOSC "ne craint pas" la perte de joueurs majeurs, les départs d'Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Thiago Almada, voire Nicolas Tagliafico seront difficiles à compenser. C'est véritablement d'une page blanche que repartent les Rhodaniens en cette intersaison.