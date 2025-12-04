Actualités
beIN Sports, diffuseur de la Ligue 1
beIN Sports, diffuseur de la Ligue 1 (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Saint-Cyr Collonges - OL : beIn Sports nous répond

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Le choix de programmer FC Saint-Cyr Collonges - OL dimanche 21 décembre fait débat. Une planification que justifie le diffuseur, beIN Sports auprès d'Olympique-et-Lyonnais.

    Avant même qu'il ne se joue, le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr Collonges et OL aura fait couler beaucoup d'encre. En cause, une programmation qui ne satisfait pas les deux formations, et principalement l'Olympique lyonnais. Rappelons que ce dernier avait validé le fait de disputer cette confrontation le vendredi 19 décembre, dans son antre de Décines.

    Ce que voulait également son adversaire. Sachant que l'OL Lyonnes recevait dans cette même enceinte Fleury le samedi 20, et que pour des raisons de coûts et d'une affluence potentiellement moindre, le pensionnaire de Ligue 1 ne souhaite pas utiliser son stade le dimanche.

    Pourra-t-il faire autrement ? C'est toute la question, car le diffuseur, beIN Sports, a opté pour placer ce derby le 21 décembre à 21 heures. Ce qui fait grincer des dents à l'OL. Ce jeudi, la chaîne franco-qatarienne a expliqué à notre média pourquoi elle avait pris cette décision.

    PSG en prime-time samedi, Lens doit jouer vendredi

    Il faut d'abord savoir qu'elle dispose du choix un sur ces 32es de finale, et qu'elle a tranché pour Paris Saint-Germain face à Fontenay sur la case du prime-time samedi 20 décembre. Ensuite, France Télévision, qui codiffuse l'épreuve, sélectionne cinq confrontations. Soit ici, Bourg-Péronnas - OM, Nice - ASSE, Auxerre - Monaco, Strasbourg - Dunkerque et Concarneau - Nantes.

    BeIN Sports doit ensuite, avec les 26 duels restants, définir deux autres matchs à mettre à l'honneur. Donc pour ce 9e tour de Coupe de France, Feignies-Aulnoy - RC Lens à Bollaert, et FC Saint-Cyr Collonges - Olympique lyonnais. C'est à ce moment qu'intervient la FFF avec ses contraintes, dont celle "d'exerçabilité". Autrement dit, puisque les Lensois vont à Toulouse dès le vendredi 2 janvier 2026, ils doivent impérativement, pour avoir les mêmes vacances que les autres, entrer en lice dès le vendredi 19 décembre.

    Une mise en lumière pour le FC Saint-Cyr Collonges

    Voilà le principal point de blocage entre toutes les institutions, avec toujours cette question du lieu de la partie pour cette opposition 100 % rhodanienne. "On fait le maximum pour contenter le plus de formations possibles, nous assure beIN Sports. Mais c'est impossible de satisfaire tout le monde puisqu'il faut aussi respecter les règles de la Fédération."

    Affirmant avoir pris en considération la plupart des doléances des supporters et des clubs sur les dernières années, la chaîne répète que le choix "n'a pas été fait pour embêter l'OL, au contraire." Elle soutient que par cette planification, elle le valorise, "tout en mettant la lumière sur Saint-Cyr Collonges avec un dispositif qu'il n'y aura pas sur le multiplex : un plateau d'une heure et une large présentation de l'effectif saint-cyrôt."

    Où jouer ce match si ce n'est pas à Décines ?

    S'il a accepté d'intervertir Croix - Reims et Marcq-en-Barœul - Troyes, beIN Sports ne reviendra pas en arrière pour la rencontre de l'Olympique lyonnais. "On a déjà communiqué dessus, nous explique-t-on. Et puis, pour échanger avec quoi ? Car on respecte un certain étalement des affiches dans les régions. Pour des questions de sécurité, on ne peut pas par exemple faire jouer le même jour toutes les équipes bretonnes. On veille aussi à ce que les matchs entre amateurs aient lieu le samedi ou le dimanche. Le vendredi étant réservé aux duels entre professionnels ou entre professionnels et amateurs."

    Reste désormais à trancher la question du stade, ce qui doit être fait ce jeudi. Et il y aura forcément un déçu, puisque dans cette histoire, ce sont finalement des intérêts divergents qui se rencontrent. En espérant tout de même que la belle "fête des voisins" fasse perdurer la magie de la Coupe de France qui s'effrite sérieusement ici.

    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL aimerait retrouver la recette à l'extérieur
    1 commentaire
    1. Avatar
      Aristide - jeu 4 Déc 25 à 15 h 19

      Finalement, la diffusion de cette CDF risque un jour de finir totalement dans les mains d'une chaîne payante !

      https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/A-la-recherche-d-economies-france-televisions-veut-revendre-des-matches-du-tournoi-des-6-nations-et-de-la-coupe-de-france-de-foot/1614379

      Signaler

