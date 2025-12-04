Pour son 32e de finale face à l'OL, "un moment historique", le FC Saint-Cyr Collonges demande une chose : disputer cette rencontre dans un grand stade. Pour l'instant, la situation est bouchée.

C'est un cri d'espoir à travers une lettre ouverte. Mercredi soir, le président du FC Saint-Cyr Collonges, Hassan Baba-Arbi a publié un texte sur les réseaux du club. Pourquoi une telle démarche ? Car ce qui doit être "un rêve, un honneur, une fierté pour tout un village" ne tourne pas comme la fête que cela devrait être. Pour rappel, l'équipe de Régional 1 doit défier son voisin, l'Olympique lyonnais, en 32es de finale de la Coupe de France.

Un moment historique, sauf que la préparation prend une tournure assez surréaliste. Rembobinons. Comme nous l'expliquions mercredi, les deux futurs adversaires étaient d'accord pour jouer vendredi 19 décembre afin de planifier cette belle confrontation au Parc OL. Ce que confirme le dirigeant Saint-Cyrôt.

L'OL ne veut pas jouer dans son stade le dimanche

Tout semblait bien se dérouler donc dans les discussions entre les Rhodaniens. "Mais aujourd’hui, ce rêve se retrouve fragilisé par une situation qui, je dois l’avouer, nous dépasse", regrette Hassan Baba-Arbi. Pourquoi ça ? "Un obstacle majeur se dresse devant nous. Le diffuseur beIN Sports souhaite programmer cette rencontre le dimanche 21 décembre à 21 heures, créneau de la grande affiche du week-end."

Si le FC Saint-Cyr Collonges "comprend la vision" de la chaîne, le membre de Ligue 1 "refuse de jouer ce match le dimanche (sur son terrain, NDLR), en raison des coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait", indique le président. Voilà donc les amateurs "entre deux chaises" puisqu'ils ont jusqu'à 16 heures ce jeudi pour arrêter le lieu de la partie. Or, présentement, ils admettent qu'ils sont "incapables de trouver une solution viable."

Gerland, une solution non homologuée

Ils lancent ainsi un appel à l'OL et àbein Sports afin que leur demande aboutisse : "Pouvoir disputer cette rencontre dans un grand stade, digne de l’événement, digne de l’effort de nos joueurs, digne de notre parcours. Le Groupama Stadium serait idéal, et si cela est impossible, Gerland (pas homologué) pourrait également être une solution."

Une première proposition qui est suivie d'une seconde, plus surprenante. "Pour montrer à quel point notre volonté est profonde, sincère et dénuée d’arrière-pensée, nous tenons à le dire publiquement : nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette", affirme Hassan Baba-Arbi.

Faudra-t-il en arriver à de telles extrémités ? En attendant le dénouement de cet imbroglio, c'est un peu de la magie de la Coupe de France qui est en train de s'envoler sous la dure réalité du football et de son business. Mais le FC Saint-Cyr Collonges ne désespère pas "trouver une entente", avec au bout, on le souhaite, le meilleur arrangement pour tous.