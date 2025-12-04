Pour son 32e de finale face à l'OL, "un moment historique", le FC Saint-Cyr Collonges demande une chose : disputer cette rencontre dans un grand stade. Pour l'instant, la situation est bouchée.
C'est un cri d'espoir à travers une lettre ouverte. Mercredi soir, le président du FC Saint-Cyr Collonges, Hassan Baba-Arbi a publié un texte sur les réseaux du club. Pourquoi une telle démarche ? Car ce qui doit être "un rêve, un honneur, une fierté pour tout un village" ne tourne pas comme la fête que cela devrait être. Pour rappel, l'équipe de Régional 1 doit défier son voisin, l'Olympique lyonnais, en 32es de finale de la Coupe de France.
Un moment historique, sauf que la préparation prend une tournure assez surréaliste. Rembobinons. Comme nous l'expliquions mercredi, les deux futurs adversaires étaient d'accord pour jouer vendredi 19 décembre afin de planifier cette belle confrontation au Parc OL. Ce que confirme le dirigeant Saint-Cyrôt.
L'OL ne veut pas jouer dans son stade le dimanche
Tout semblait bien se dérouler donc dans les discussions entre les Rhodaniens. "Mais aujourd’hui, ce rêve se retrouve fragilisé par une situation qui, je dois l’avouer, nous dépasse", regrette Hassan Baba-Arbi. Pourquoi ça ? "Un obstacle majeur se dresse devant nous. Le diffuseur beIN Sports souhaite programmer cette rencontre le dimanche 21 décembre à 21 heures, créneau de la grande affiche du week-end."
Si le FC Saint-Cyr Collonges "comprend la vision" de la chaîne, le membre de Ligue 1 "refuse de jouer ce match le dimanche (sur son terrain, NDLR), en raison des coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait", indique le président. Voilà donc les amateurs "entre deux chaises" puisqu'ils ont jusqu'à 16 heures ce jeudi pour arrêter le lieu de la partie. Or, présentement, ils admettent qu'ils sont "incapables de trouver une solution viable."
Gerland, une solution non homologuée
Ils lancent ainsi un appel à l'OL et àbein Sports afin que leur demande aboutisse : "Pouvoir disputer cette rencontre dans un grand stade, digne de l’événement, digne de l’effort de nos joueurs, digne de notre parcours. Le Groupama Stadium serait idéal, et si cela est impossible, Gerland (pas homologué) pourrait également être une solution."
Une première proposition qui est suivie d'une seconde, plus surprenante. "Pour montrer à quel point notre volonté est profonde, sincère et dénuée d’arrière-pensée, nous tenons à le dire publiquement : nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette", affirme Hassan Baba-Arbi.
Faudra-t-il en arriver à de telles extrémités ? En attendant le dénouement de cet imbroglio, c'est un peu de la magie de la Coupe de France qui est en train de s'envoler sous la dure réalité du football et de son business. Mais le FC Saint-Cyr Collonges ne désespère pas "trouver une entente", avec au bout, on le souhaite, le meilleur arrangement pour tous.
D'un côté, BeIn n'a pas cherché à arranger les clubs et c'est certainement de bonne guerre. Ils ont probablement des raisons de le faire. Pas cool, mais ce sont eux qui paient les droits et choisissent la programmation.
D'un autre côté, j'ai vu sur les réseaux sociaux le message du président de St Cyr et c'est ce qui me fait réagir. Il veut faire pleurer dans les chaumières, il parle des familles, des enfants, du bénévolat, de la passion, la magie populaire... Et va même jusqu'à annoncer publiquement : "nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique Lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette. Un geste qui traduit simplement notre générosité et surtout notre amour du jeu, bien au-dessus de toute considération financière". Là il commence à se moquer du monde et inverser les rôles.
Il veut que l'OL prenne donc en charge toute la logistique d'un match (stadiers, accueil, sécurité, hôtesses, jardiniers, surveillance, nettoyage, amortissement, maintenance, assurance, conformité, prestataires externes, hospitalités, parkings, billetterie, gestion administrative, du stade, management, électricité, chauffage, imprévus, etc... j'en oublie certainement), mais grand seigneur, il laisse la recette. En fait si l'argent n'est pas un problème pour St Cyr, qu'ils louent le Groupama Stadium le dimanche soir et en assure ses frais, le problème sera réglé. Et l'OL laissera la recette comme il l'a toujours fait avec les clubs amateurs.
Alors oui, mes mots paraîtront peut-être un peu secs, mais le président de St Cyr pousse vraiment le bouchon. Se poser en victime ou en "petit club face au gros" alors que l'OL devrait assumer tous les coûts d'un match dans un stade de cette ampleur, c'est gonflé. Faire semblant que laisser la recette compense tout, c'est occulter l'essentiel : un match au Groupama Stadium, ce sont des dépenses lourdes, incompressibles, que quelqu'un doit bien supporter. Se draper dans une générosité de façade n'efface pas cette réalité. L'OL a toujours été correct avec les clubs amateurs ; encore faut-il ne pas jouer sur l'émotion pour inverser les rôles.
Et franchement, je ne comprendrais pas comment l'OL pourrait justifier de claquer 100 000 ou 200 000 € supplémentaires pour accueillir un club amateur alors qu'il est déjà en pleine restructuration interne, avec un plan de départs volontaires, des licenciements et une réduction massive des coûts. Dans ce contexte, exiger qu’il prenne encore sur lui pour absorber tous les frais d'un match de Coupe est simplement déconnecté de la réalité.
Comment les frais ? La recette billetterie couvre les frais de production. De quoi parles-tu ?
En général d’ailleurs c’est le club pro qui couvre ces frais en donnant la recette. Là afin que ça se fasse il rassure l’OL sur ce point.
Je vois là aussi rien à redire 😅
Organiser un match au Groupama va couter entre 200.000 € et 500.000 € selon le jour, l'affluence, et d'autres facteurs. Pas certain que la billetterie couvre ces frais. On a déjà eu par le passé de nombreux club amateurs qui s'étaient plaint d'avoir perdu beaucoup d'argent sur ces tours de coupe dans des grands stades. La billetterie n'est parfois pas suffisante.
Et c'est St Cyr qui reçoit, ce n'est pas à l'OL de couvrir les frais (stadiers, accueil, sécurité, hôtesses, jardiniers, surveillance, nettoyage, amortissement, maintenance, assurance, conformité, prestataires externes, hospitalités, parkings, billetterie, gestion administrative, du stade, management, électricité, chauffage, imprévus, etc... j'en oublie certainement). Qui paye si ça te coûte 300.000 € et que tu ne fais que 200.000 € de billetterie ?
"Pour montrer à quel point notre volonté est profonde, sincère et dénuée d’arrière-pensée, nous tenons à le dire publiquement : nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette"
C'est du second degré, hein ?
Ben non.
Et je vois pas ce qu’il y a à redire, ils veulent jouer l’OL dans un grand stade quitte à ce que l’opération ne leur rapporte rien.
Et effectivement il doit avoir accès comme nous aux informations sur l’état financier de l’OL.
Faut pas voir le mal partout. Ou alors un truc m’échappe 😅
t'as l'impression que le mec veut le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière...
Cette affaire va finir en eau de boudin... je suis l'OL je reste pragmatique, Bein souhaite le 21, et Collonges souhaite le Groupama gratos, je fais la différence entre les coûts du dimanche et ceux du vendredi que je laisse à la charge de Collonges, la recette allant à Collonges comme l'OL l'a souvent (toujours ?!) fait !
Bien d'accord avec vous Altheos et Bioman. A savoir aussi que les distributions de recettes billetterie se font après déduction de la TVA 5.5% (oui l'état prend quand même toujours un petit billet partout), mais aussi des frais d'organisation.
Donc si tu fais 200.000 € de billetterie, il te reste 189.000 € après TVA. Et tu dois déduire tes frais d'organisation sur ces 189.000 €. Je pense que l'OL sait que le vendredi soir ça coûte moins cher et tu peux avoir une billetterie supérieure. C'est pour ça que l'accord était bon pour le vendredi. Même si la recette à partager (donner) ensuite sera petite, au moins ils sont sûrs de rentrer dans leurs frais.
Le dimanche, moins de billetterie, beaucoup plus de frais, il possible que ce soit à perte. Et je fait confiance à l'OL pour avoir les chiffres exacts des coûts et recettes prévisionnels, contrairement à notre ami Cavegone. Ce n'est pas à l'OL de payer un déficit pour un match de coupe dont il n'a pas la charge. Ca m'embêterait pour les salariés lambda à qui on demande de faire leurs affaires.
D'ailleurs il le sait bien le président de St Cyr que le partage se fait avec la déduction des frais, et que sur ce match ça risque d'être à l'équilibre, donc rien à partager. Il se moque du monde en disant qu'il laisse sa part à l'OL puisque ça peut être 0 € ou négatif.