Alors qu'il restait sur sept matchs sans le moindre succès, le FC Lorient a renoué avec la victoire dimanche face à Nice. De quoi se relancer avant de recevoir l'OL dimanche à 20h45.

Champion de Ligue 2 au printemps dernier, Lorient se bat avec ses armes pour éviter de faire l'ascenseur. Tandis que l'on se rapproche de la 17e journée, synonyme de mi-saison, le FCL pointe au 15e rang avec 14 points, soit trois longueurs d'avance sur le FC Nantes, qui est barragiste. Les Bretons sont donc dans les clous jusqu'à présent, même s'ils devront sûrement batailler jusqu'à la fin.

Avec la nécessité de grappiller de bons résultats à domicile. Dès ce week-end par exemple, avec la réception de l'OL dimanche à 20h45 ? Ce sera l'objectif, sachant que les Lorientais ont relancé la machine dimanche contre Nice (3-1). Après deux mois sans victoire, ce succès va leur faire du bien, et redonner de la confiance au groupe. Olivier Pantaloni, l'entraîneur, pourrait s'appuyer là-dessus pour motiver ses troupes.

L'OL en panne à l'extérieur

Les Merlus venaient d'enchaîner trois revers et quatre nuls (dont un face au PSG) avant la venue des Aiglons. Pour eux, c'est d'autant plus de bon augure que l'Olympique lyonnais peine loin de ses bases. Il n'a plus gagné à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 28 septembre à Lille (0-1), soit quatre sorties.

Un coup à jouer pour les Morbihannais, qui, pour l'anecdote, n'avaient pas encore remporté la moindre partie à 11 contre 11. Leurs deux précédentes victoires, contre Rennes (4-0, le 24 août) et Monaco (3-1 le 27 septembre) avaient été obtenues en supériorité numérique.